Военный эксперт: Для Украины со стороны Беларуси существуют две угрозы 1 20.07.2022, 23:22

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Олег Жданов

Фото: РИА Новости Украина

Какие?

Для Украины сегодня существуют две угрозы со стороны Беларуси — ракетные войска и российские пилоты, наносящие авиаудары.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, передает ТСН.

По его словам, войска соседней республики в настоящее время не формируют ударную группировку, а осуществляют боевое дежурство.

«Есть шесть батальонно-тактических групп, они находятся на Полесском и Волынском направлениях. Кстати, 20 июля заканчивается ротация войск на этих направлениях. То есть одни пришли, другие ушли. Также белорусы постоянно проводят обучение, но формирование ударной группировки для входа на территорию Украины наша разведка не наблюдает. Реальная угроза со стороны Беларуси — российские ракетные войска, комплексы «Искандер», развернутые вдоль границы, и российские пилоты, выполняющие пока тренировочные полеты на белорусских самолетах, это две реально существующие угрозы», — предупредил эксперт.

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