США передали украинским аграриям 28 интернет-терминалов Starlink

.@USAID надало українським аграріям 28 супутникових Інтернет-терміналів #Starlink. Це допоможе їм під час розв'язаної Росією війни і далі виробляти с/г продукцію для українців. Загалом USAID доправило в Україну > 6,750 одиниць комунікаційного обладнання. pic.twitter.com/kSdwvBdIoz