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США передали украинским аграриям 28 интернет-терминалов Starlink

  • 20.07.2022, 23:36
США передали украинским аграриям 28 интернет-терминалов Starlink

Интернет Илона Маска поможет им во время войны производить сельхозпродукцию.

Агентство США по международному развитию (USAID) передало украинским аграриям 28 спутниковых интернет-терминалов Starlink.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«USAID предоставило украинским аграриям 28 спутниковых интернет-терминалов Starlink. Это поможет им во время развязанной Россией войны и дальше производить с/х продукцию для украинцев», — написало Агентство в Twitter.

Отмечается, что всего USAID передало в Украину более 6750 единиц коммуникационного оборудования.

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