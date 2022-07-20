США передали украинским аграриям 28 интернет-терминалов Starlink
- 20.07.2022, 23:36
Интернет Илона Маска поможет им во время войны производить сельхозпродукцию.
Агентство США по международному развитию (USAID) передало украинским аграриям 28 спутниковых интернет-терминалов Starlink.
Об этом сообщает «Европейская правда».
«USAID предоставило украинским аграриям 28 спутниковых интернет-терминалов Starlink. Это поможет им во время развязанной Россией войны и дальше производить с/х продукцию для украинцев», — написало Агентство в Twitter.
Отмечается, что всего USAID передало в Украину более 6750 единиц коммуникационного оборудования.
.@USAID надало українським аграріям 28 супутникових Інтернет-терміналів #Starlink. Це допоможе їм під час розв'язаної Росією війни і далі виробляти с/г продукцію для українців. Загалом USAID доправило в Україну > 6,750 одиниць комунікаційного обладнання. pic.twitter.com/kSdwvBdIoz— USAID Ukraine (@USAIDUkraine) July 20, 2022