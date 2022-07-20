ЕС выделил еще 500 млн евро на украинскую армию 20.07.2022, 23:54

Об этом сообщил глава европейской дипломатии.

Евросоюз, как и анонсировалось, выделил еще 500 млн евро для дальнейшей поддержки украинских военнослужащих. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель сообщил, что сегодня участвовал в заседании контактной группы по поддержке Украины в формате «Рамштайн».

«Государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере 500 млн евро для дальнейшей поддержки ВСУ. ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами», – заявил глава европейской дипломатии.

Предыдущий пакет военной помощи на 500 млн евро был одобрен в конце мая, общая сумма помощи тогда составляла 2 млрд евро. Теперь суммарная поддержка ЕС украинской армии достигла 2,5 млрд евро.

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