ЕС выделил еще 500 млн евро на украинскую армию
- 20.07.2022, 23:54
Об этом сообщил глава европейской дипломатии.
Евросоюз, как и анонсировалось, выделил еще 500 млн евро для дальнейшей поддержки украинских военнослужащих. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель сообщил, что сегодня участвовал в заседании контактной группы по поддержке Украины в формате «Рамштайн».
«Государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере 500 млн евро для дальнейшей поддержки ВСУ. ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами», – заявил глава европейской дипломатии.
Предыдущий пакет военной помощи на 500 млн евро был одобрен в конце мая, общая сумма помощи тогда составляла 2 млрд евро. Теперь суммарная поддержка ЕС украинской армии достигла 2,5 млрд евро.