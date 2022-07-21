Арестович: Путина в Иране «отхлестали по щекам» 21.07.2022, 1:00

Алексей Арестович

Советник главы ОП Украины подвел итоги визита диктатора в Тегеран.

Визит российского диктатора Путина в Иран можно считать провальным, его там «отхлестали по щекам», заставив ждать турецкого коллегу Реджепа Эрдогана.

Кроме того, формально Иран не подтвердил поставку России своих беспилотников, рассказал советник главы ОП Алексей Арестович во время прямого эфира с Марком Фейгиным.

«Там есть свои достижения, но в целом он продемонстрировал, что больного старого старика уже не очень ставят. Я говорил, что-то, что должно было стать кульминацией карьеры, стало точкой позора и падения», — сказал Арестович.

По его словам, на востоке поняли, что РФ на самом деле ничего не значит.

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