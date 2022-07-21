С какой скоростью в Украину поступают системы HIMARS 21.07.2022, 3:00

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В США озвучили точные данные.

Соединенные Штаты передают украинцам реактивные системы залпового огня HIMARS в течение двух суток после решения президента этой страны Джо Байдена.

Об этом рассказал руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

По его словам, на передовую данный вид вооружения поставляется только после периода обучения военнослужащих.

«Оружие доставляется из США в течение 48 часов после решения Байдена, а на передовую — после двухнедельного обучения», — отметил американский чиновник.

Марк Милли сообщил, что в настоящее время Соединенные Штаты научили 200 украинских военных эффективно работать с реактивными системами HIMARS.

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