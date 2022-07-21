Из ФНБ России начала исчезать валюта 21.07.2022, 5:00

По каким каналам ушли средства – загадка.

Ликвидная часть Фонда национального благосостояния России, состоящая из иностранных валют и золота, в июне 2022 года неожиданно начала сокращаться, пишет moscowtimes.ru.

Хотя западные страны заморозили международные резервы РФ, в состав которых входит ФНБ, за месяц из фонда «исчезли» евро, британские фунты и японские иены на общую сумму около 1 млрд.

Если на 1 июня в ФНБ было 51,585 млрд евро, то на 1 июля — уже 50,872 млрд. Британских фунтов стало меньше на 75 млн (5,491 млрд против 5,566 млрд); японских иен — на 12 млрд (797,2 млрд против 809,8 млрд, следует из данных Минфина РФ.

Впервые за время существования фонда Минфин в ежемесячном отчете лишь констатирует, что запасы валюты у государства уменьшились, но при этом не приводит никаких пояснений о том, каким образом по каким каналам ушли средства.

Такие комментарии прежде были нормальной практикой для ведомства, под контролем которого находится пятая часть российских ЗВР. Например, в ноябре 2020 года Минфин отчитывался, что 368 млн долларов, 327 млн евро и 65,4 млн фунтов стерлингов были «реализованы реализована за 66 436,5 млн. рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита».

Но теперь операции с фондом попали под гриф секретно.

Средства ФНБ в июне 2022 года использовались для докапитализации Газпромбанка, а также поддержку фонда ЖКХ, отмечает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест».

В релизе Минфин отмечает, что потратил на эти цели 54,2 млрд рублей (50 млрд - Газпромбанку и 4,2 млрд - фонду), что примерно соответствует сумме «исчезнувшей» валюты. При этом как именно ведомству удалось конвертировать в рубли евро, фунты и иены, замороженные в результате санкций, в релизе не говорится.

Реальных сделок с валютой Минфин провести не может из-за санкций, поэтому, скорее всего, валюту конвертируют через ЦБ, который просто «предоставляет Минфину рублевый эквивалент», отмечает Полевой.

Валюта при этом остается на замороженных счетах, так же учитывается в составе ЗВР и остается в собственности государства. Меняется лишь ее формальный владелец - вместо Минфина им становится центробанк. По такой же схеме, де-факто представляющей из себя запуск «печатного станка» для бюджета, власти использовали Резервный фонд в 2015-17 гг.

Исчезновение валюты из ФНБ, вероятно, продолжится. В этом году почти 4 трлн рублей из фонда планируется использовать на финансирование дефицита бюджета, напоминает Полевой. Общий размер фонда, по данным Минфина, на 1 июля составлял 10,774 трлн рублей, из которых 7,427 трлн приходилось на ликвидную часть.

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