ВСУ уничтожили командный пункт россиян и шесть складов боеприпасов в Херсонской области 21.07.2022, 7:33

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Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 200 огневых задач.

Украинские военные осуществили успешные удары по скоплениям русских войск и вражеской техники на юге страны. В результате ВСУ уничтожили более сотни оккупантов.

Об этом говорится в ночной сводке ОК Пивдень.

За сутки украинская авиация нанесла 10 ударов: из них - три вертолета и семь - с бомбардировщиков и штурмовиков.

Пятью ударами поражены вражеские опорные пункты, трижды - скопление живой силы и техники в Херсонской области. Есть два попадания в склады боеприпасов в Николаевской и Херсонской областях.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 200 огневых задач, в результате чего вражеское войско потеряло:

111 человек;

гаубицу "Мста-Б";

2️самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С"; беспилотный летательный аппарат типа "Элерон";

13 единиц бронированной и другой автомобильной техники.

Подтверждено уничтожение командного и командно-наблюдательного пункта, еще 6 складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

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