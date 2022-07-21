ВСУ уничтожили командный пункт россиян и шесть складов боеприпасов в Херсонской области
- 21.07.2022, 7:33
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Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 200 огневых задач.
Украинские военные осуществили успешные удары по скоплениям русских войск и вражеской техники на юге страны. В результате ВСУ уничтожили более сотни оккупантов.
Об этом говорится в ночной сводке ОК Пивдень.
За сутки украинская авиация нанесла 10 ударов: из них - три вертолета и семь - с бомбардировщиков и штурмовиков.
Пятью ударами поражены вражеские опорные пункты, трижды - скопление живой силы и техники в Херсонской области. Есть два попадания в склады боеприпасов в Николаевской и Херсонской областях.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 200 огневых задач, в результате чего вражеское войско потеряло:
111 человек;
гаубицу "Мста-Б";
2️самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С"; беспилотный летательный аппарат типа "Элерон";
13 единиц бронированной и другой автомобильной техники.
Подтверждено уничтожение командного и командно-наблюдательного пункта, еще 6 складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.