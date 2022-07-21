Лукашисты едут в «ДНР» судить пленных бойцов «Азова» 4 21.07.2022, 7:59

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На незаконный «трибунал» приглашены также представители России и Сирии.

Россия, Беларусь и Сирия намерены прислать своих представителей для участия в международном трибунале над украинскими пленными, которых в самопровозглашенной ДНР обвиняют в военных преступлениях. Об этом заявила РИА Новости «председатель комитета по уголовному и административному законодательству народного совета» самопровозглашенной «ДНР» Елена Шишкина, передает zerkalo.io.

По словам Шишкиной, в трибунале предполагается многих стран, но пока своих представителей согласились прислать только три: Россия, Беларусь и Сирия.

Ранее главарь самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин заявлял, что процесс над плененными бойцами полка «Азов» может быть проведен до конца лета.

О трибунале в самопровозглашенной «ДНР» стало известно после того, как международный уголовный суд в Гааге заявил о намерении представить этой зимой на рассмотрение первое дело о военных преступлениях России в Украине. Об этом сообщил Bloomberg.

В марте была создана совместная следственная группа в составе нескольких европейских судебных органов для сбора доказательств преступлений России в Украине. Офис прокурора международного уголовного суда является участником следственной группы, работу которой поддерживает агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия Евроюст.

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