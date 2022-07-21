Невзоров: Гроб Гробыч на тонких ножках подкрадывается все ближе и ближе 21.07.2022, 8:02

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Александр Невзоров

Шанс выжить у путинской верхушки невелик.

Паранойя или чего похлеще российской власти? Российский публицист Александр Невзоров задался вопросом, зачем Рамзану Кадырову понадобилась система ПВО в Чечне, а Ирина Яровая снова заговорила о биолабораториях США в Украине.

– Кадыров, на самом деле, великолепно осведомлен о всех проблемах, которые к нему подкрадываются, – рассуждает Александр Невзоров в своем традиционном видео по средам. – Потому что Гроб Гробыч на тонких волосатых ножках все ближе и ближе. И Кадыров прекрасно понимает, что та неминуемая страшная коллизия, которая ждет Россию, конечно, коснется и его, как одного из самых страшных и ярких символов путинизма. И он понимает, что шанс выжить у него крайне невелик.

Невзоров, как всегда невозмутимым тоном, напоминает, что Кадыров успешно контролирует все въезды и выезды из Чечни, но против потенциальной угрозы с воздуха у него никогда не было защиты.

– Сейчас практически вся та свободная Ичкерия, – продолжает Невзоров, – вместе с этими тектоническими движениями политических плит, наконец, сможет выйти из подполий. И Кадыров прекрасно понимает, что единственный шанс перехватить воздух, перехватить десанты и вертолеты даже, если к нему соберутся в гости морские котики из известного подразделения, – это средства ПВО.

Кроме того, Александр Невзоров полагает, что в заявлении Кадырова о необходимости противовоздушной обороны для Чечни, как в зеркале, отражаются все нынешние проблемы путинизма:

– Они видны, как в лупе. Потому что Кадыров – великолепно осведомленный человек и, кажется, понимает, чем все закончится.

Если раньше у них (российской верхушки – ред.) было безупречное чувство стабильности и уверенности хотя бы на два года вперед, то сейчас этого чувства нет и на два месяца. Никто из них не гарантирует и не в состоянии предсказать свою судьбу. Они понимают, что все сейчас повисло на волоске.

То есть, для Кадырова это уже вопрос жизни и смерти, – уверен Невзоров, – особенно я бы сказал, капризно и эгоистично звучит его требование ПВО как раз в ту минуту, когда России нечем прикрывать даже свои юго-восточные города.

Туда благополучно, периодически и чтобы напомнить о том, что идет война и бомбить имеет право и та и другая сторона, тоже что-то прилетает.

От темы бомбежек приграничных с Украиной территорий, российский публицист возвращается к препарированию нынешнего психологического состояния путинской элиты, и комментирует последние заявления некоторых российских депутатов:

– Кстати, по той удивительной концентрации шизофрении, которую мы сейчас наблюдаем, видим, что дело еще хуже, чем я думал, – удивляется Невзоров. – Что в Совете Федерации взрослые люди, глядя в глаза друг другу, вроде бы когда-то закончившие школу, рассуждают о боевой магии и о том, что в секретных лабораториях США готовили специальных чудовищ, которых позже нарядили украинскими солдатами и которые не имеют жалости, которые бессмертны и которые не чувствительны к пыткам.

То есть, люди это всерьез рассказывают друг другу и принимают решения, которые затем обычно называют государственными. Правда, этот прорыв шизофрении, который сегодня демонстрируется, наверно, единственный прорыв, который всерьез требует Владимир Путин.

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