Белорусский пенсионер заставил «Пятый элемент» вернуть ему деньги за компьютер, в котором не оказалось дисковода 21.07.2022, 8:08

Покупка обошлась в 1455 рублей.

Витебский 81-летний пенсионер купил в «Пятом элементе» мультимедийный компьютер, но не обнаружил там дисковода. Мужчина через суд вернул покупку и добился компенсации морального вреда, пишет пресс-служба суда.

Технику пенсионер приобрел 1 декабря прошлого года. Покупка обошлась в 1455 рублей. Кроме того он оплатил 299 рублей 90 копеек за установку антивируса и «Office 365 Personal».

Придя домой мужчина выяснил, что компьютер громко шумит. Более того, в нем нет дисковода и отсутствуют программы, за установку которых он заплатил. Первый пункт был особенно важен для покупателя. По словам пенсионера, дисководы для дискет и оптических дисков ему необходимы «для их прослушивания». По словам мужчины, он даже подумать не мог, что в «мультимедийном» компьютере может не быть таких устройств.

В своем иске пенсионер попросил суд расторгнуть договор, взыскать с ответчика 1 684,90 рубля за купленный компьютер и денежную компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей.

Факт отсутствия в приобретенном компьютере дисководов подтвердила экспертиза. Суд определил, что ответчик не предоставил своему пожилому клиенту полной информации о потребительских свойствах и характеристиках приобретаемого им системного блока, в том числе об отсутствии в нем дисководов для дискет и оптических дисков.

Суд Первомайского района Витебска пришел к выводу, права истца на информацию о приобретаемом им товаре были нарушены. Это повлекло невозможность использования им приобретенного системного блока в целях, для которых он покупался.

В итоге магазин обязали вернуть клиенту 1 684,90 рубля за купленный компьютер и выплатить денежную компенсацию морального вреда в размере 200 рублей.

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