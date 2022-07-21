50 секунд позора Путина 14 21.07.2022, 8:27

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Фото: Anadolu Agency

Эрдоган публично унизил главу Кремля.

Президент России Владимир Путин неловко стоит перед толпой журналистов, ожидая встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. На кадрах, снятых перед встречей во вторник, видно, как Путин мнется, переступая с ноги на ногу и строя гримасы перед камерами в течение почти минуты, прежде чем его наконец приветствует Эрдоган.

Erdogan gives Putin a little taste of his own medicine pic.twitter.com/hY8RNuJRek — Alec Luhn (@ASLuhn) July 19, 2022

Это была новая ситуация для российского лидера, который заработал репутацию человека, который намеренно заставляет мировых лидеров ждать запланированных переговоров, иногда несколько часов. Некоторые предположили, что это могло быть возмездием за встречу 2020 года в Москве, на которой Эрдоган так долго ждал, чтобы войти в конференц-зал, что в итоге сел, — пишет The Guardian.

Журналисты подловили момент, когда Путин вошел в комнату во вторник, ожидая, что Эрдоган сделает то же самое. Вместо этого он остался стоять один среди звука затворов фотоаппаратов.

Сложив руки перед собой, обычно стойкий российский лидер шорхал ногой, кривил губы и втягивал щеки в течение 50-секундного ожидания. Наконец Путин с оттенком раздражения опустил руки по бокам, когда Эрдоган непринужденно появился, и пара обменялась рукопожатием.

«Эти 50 секунд, которые Эрдоган заставил Путина ждать, выглядя измученным перед камерами, свидетельствуют о том, как много изменилось после Украины», - написала Джойс Карам, старший корреспондент ближневосточной медиаорганизации National News, в своем посте в Twitter.

Карам назвала это «сладкой местью» для Эрдогана после того, как Путин оставил турецкого лидера ждать около двух минут до встречи в 2020 году. Эти кадры широко распространили российские агентства новостей.

Некоторые считают, что опоздания Путина на встрече с международными лидерами — это выверенная психологическая политика, которая восходит к первым дням его президентства.

В 2003 году Путин опоздал к королеве на 14 минут, а годом ранее заставил родителей детей, погибших в авиакатастрофе, ждать на кладбище два часа.

Путин опоздал на час на встречу с Папой Франциском в Ватикане в июне 2015 года.

В 2018 году тогдашнему президенту США Дональду Трампу пришлось ждать 45 минут перед запланированной встречей на высшем уровне в Хельсинки с президентом России.

Ангеле Меркель пришлось ждать встречи с Путиным четыре часа и 15 минут в 2014-м.

Виктор Янукович, когда он был президентом Украины, однажды ждал четыре часа, прежде чем сесть за стол с российским лидером. Путин не раз опаздывал и на встречи с Александром Лукашенко.

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