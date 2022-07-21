Ученые: Песни The Beatles улучшили память у пожилых людей 21.07.2022, 8:35

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Стало известно, какие композиции могут остановить развитие деменции.

Известно, что прослушивание приятной музыки активирует систему вознаграждения мозга и способно оказывать успокаивающее действие на пожилых людей. Однако ученые не вполне понимают, как такие композиции могут улучшить память и приостановить развитие деменции.

Выяснить это и решила команда исследователей из Северо-Восточного университета, Музыкального колледжа Беркли, Больницы Бригама и Гарвардской медицинской школы (США). Статья о работе ученых опубликована в журнале Scientific Reports.

Неврологи и психиатры попросили группу из 16 пожилых бостонцев (восемь мужчин и восемь женщин) в возрасте от 54 до 89 лет ежедневно слушать персонализированные плейлисты в течение часа восемь недель подряд, а затем записывать свою реакцию на музыку. При этом команда врачей при помощи МРТ сканировала мозг участников до и после прослушивания музыкальных композиций. Для каждого человека составили персональные плейлисты, которые включали как самостоятельно выбранные песни, так и другую музыку (классическую, поп и рок), в том числе хиты группы The Beatles.

После сканирования участники оценивали, насколько им нравится либо не нравится то или иное музыкальное произведение. Ученые обнаружили, что прослушивание любимой музыки, по сути, создавало некий слуховой канал непосредственно к медиальной префронтальной коре — центру вознаграждения головного мозга. Именно эта зона — одна из областей, которая теряет активность у пожилых людей, особенно у страдающих деменцией.

Музыка, которая была знакома и нравилась участникам (к ней относились и песни The Beatles), активировала слуховые и поощрительные области мозга больше, чем другие композиции. Причем те из них, что участники выбирали сами, обеспечивали еще более сильную связь между этими двумя зонами. Ученые надеются, что их исследование поможет разработать новые методы терапии для пожилых, страдающих когнитивными и нейродегенеративными расстройствами.

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