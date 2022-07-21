В Украине ликвидирован странный оккупант, известный как DJ Mongol 7 21.07.2022, 8:38

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Он приехал «добровольцем» из Уфы.

Вооруженные силы Украины ликвидировали 34-летнего оккупанта-"добровольца" из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре он был известен как DJ Mongol.

Подробности гибели захватчика пока неизвестны. Об этом в Facebook сообщил OSINT-разведчик, волонтер InformNapalm из Грузии Иракли Комахидзе.

Известно, что оккупант из Уфы дослуживал последний месяц контракта в одной из войсковых частей специального назначения. В России утверждают, что захватчик решил пойти на войну добровольно.

Подробности гибели Шакирова не уточняются. Известно лишь то, что похороны пройдут 21 июля.

"34-летний Азат Шакиров из Уфы дослуживал последний месяц контракта в одной из войсковых частей специального назначения. Уфимцам он знаком как Диджей – DJ Mongol выступавший с музыкальными сетами в местных клубах. Подробности его гибели не уточняются. Похороны военного пройдут завтра, 21 июля. У Кобзона в аду без работы не останется", – говорится в сообщении.

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