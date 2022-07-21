Генерал СБУ: Лукашенко может сместить приставленный к нему «смотрящий» 6 21.07.2022, 8:45

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Александр Вольфович

Диктатор вполне может потерять свою власть.

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун считает, что преемником Александра Лукашенко может стать государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Александр Вольфович, которого российское лобби поставило "смотрящим", может заменить Лукашенко", – в частности, заявил Ягун.

Как утверждает генерал-майор, правитель Беларуси вполне может потерять свою власть.

"Это факт, что Республика Беларусь может потерять такую фигуру, как Лукашенко, а его место занять кто-нибудь другой", – уточнил он.

Уроженец Казани генерал-лейтенант Александр Вольфович с января 2020 года по январь 2021 года был начальником Генерального штаба — первым заместителем министра обороны Республики Беларусь. С 26 января прошлого года занимает должность государственного секретаря Совета безопасности РБ.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Вольфович попал в санкционные списки США и ЕС. Также он находится под санкциями Великобритании, Канады, Новой Зеландии и Японии.

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