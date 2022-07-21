В ЦРУ назвали потери российской армии в войне против Украины 1 21.07.2022, 8:57

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Они весьма значительны.

По оценкам Центрального разведывательного управления США, российские потери в Украине на данный момент превысили 15 тысяч убитых и, возможно, 45 тысяч раненых.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает Reuters.

"По последним оценкам разведки США, около 15 тысяч российских военнослужащих убиты и, возможно, в три раза больше ранены. Таким образом, потери весьма значительны", — заявил Бернс на Форуме по безопасности в Аспене.

Он также отметил, что ВСУ также несут значительные потери, но в меньшем количестве, чем оккупанты.

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