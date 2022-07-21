«Стал замечать, что из дома пропадают деньги: жена оказалась игроманкой» 2 21.07.2022, 9:06

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История белоруса, который один растит четырех детей.

Сейчас в разгаре сезон ягод — активные и предприимчивые белорусы запасаются ведрами побольше и едут в лес за черникой. С одного 10-литрового ведра за день вполне можно заработать 200—300 рублей, рассказывает многодетный отец Александр Бруцкий. В лес он ездит не один, а с четырьмя детьми-школьниками. Черные от ягод ладошки подтверждают: никто из ребят не отлынивает, все стараются набрать черники побольше. Для семьи это не развлечение, а способ выжить: в непростых обстоятельствах приходится браться за любые подработки, пишет onliner.by.

Семья Бруцких живет в деревне Новый Двор — это в 7 километрах от Минска, если ехать со стороны Чижовки. Заруливаем на улицу Счастливую, где во дворе пятиэтажки нас встречают дети — в кепках, панамках, полностью экипированные для леса. Самому старшему Антону сейчас 12 лет, Васе — 11, Андрею — 8, Кате — 7.

— Кто любит ягоды собирать? — спрашиваем. Все тянут руки, как в школе. Хорошо, будем считать, что для детей это любимое занятие.

Перед тем как отправиться в лес, Александр приглашает нас подняться в квартиру, где угощает блинами и показывает скромные условия, в которых живет один с четырьмя детьми. Мать год назад была лишена родительских прав.

— У нас тут беспорядок, не обращайте внимания, но все, что надо, есть: телевизор работает, компьютер, два стола для учебы. Тесновато, конечно, потому что нам приходится впятером жить на 17 метрах. А во второй комнате прописана сестра жены — несколько лет назад она пришла в квартиру и закрыла комнату на ключ.

Александр уверяет: теснота эта временная, он уже начал строить квартиру как многодетный отец. Через год семье должны выделить трешку, где можно будет с комфортом разместить всех детей. Первоначальный взнос за строительство мужчина уплатил, теперь нужно насобирать деньги на оплату 20 «квадратов», которые не покрывает субсидия.

«Повторил судьбу отца: у меня восемь детей от двух браков»

Заботы по воспитанию детей-школьников легли на плечи Александра Иннокентьевича в солидном возрасте. Сейчас мужчине 66 лет, он уже получает пенсию, но сидеть дома перед телевизором позволить себе не может.

— Вообще, у меня восемь детей, я два раза был женат, — удивляет нас белорус. — Четверо старших детей от первого брака уже давно выросли, им больше 40 лет. Мы с ними хорошо общаемся, даже в гости ездим. А вот младшие пока еще школьники, мне надо их поднимать. Считайте, что я повторил судьбу отца: у него тоже было два брака и 11 детей.

Во второй раз белорус женился на девушке, которая была моложе его на 30 лет. Во время знакомства ему было 49, будущей жене — 18.

— Можно сказать, что это была любовь, закрутилось у нас все, завертелось, и я решил еще раз жениться. Думал, что она любит детей. Первые двое родились мальчики, потом решили пойти за девочкой. Раз — и третий тоже мальчик. И только четвертой родилась девочка, — так отвечает на вопрос про большую семью Александр.

«Стал замечать, что из дома пропадают деньги. Жена оказалась игроманкой»

Мужчина уверяет, что поначалу семейная жизнь складывалась неплохо, но лет пять-шесть назад он стал замечать, что из дома пропадают деньги. Выяснилось, что его жена заинтересовалась азартными играми. Сначала это были игровые автоматы, потом казино, а в последние годы женщина переключилась на онлайн-игры.

— Я все спрашивал: «Где деньги?» Она пыталась что-то объяснять, придумывала, на что их потратила. Зарабатывала и тратила, зарабатывала и тратила. Стала уезжать в город якобы на работу (она научилась делать эпиляцию) и пропадала там, могла приехать в 11—12 ночи. А потом и со счетов стали деньги исчезать. У нас было накоплено в общей сложности около $15 тыс. на строительство квартиры. Несколько лет назад она взяла и обнулила все счета. Это было перед Новым годом, мы с детьми остались полностью без денег.

Александр говорит, что много раз прощал супругу, надеялся на то, что ему удастся сохранить семью, а дети будут расти с матерью. И каждая такая попытка заканчивалась разочарованием.

— Последний раз она вернулась домой в прошлом январе — сказала, что будет исправляться, с играми завяжет. Попросила купить ей недорогую машину, чтобы таксовать. Мне помогла моя старшая дочка, купили ей эту «таксичку», договорились, что жена будет по $300 в месяц с заработанных денег на детей отдавать, а остальное оставлять себе. Три месяца так и было. А потом она снова исчезла, машину оставила во дворе, — вспоминает мужчина.

После консультаций со специалистами Александр перестал тешить себя надеждами на то, что сможет как-то повлиять на супругу. Теперь он считает, что игромания неизлечима, и принял решение развестись.

— Я ездил к психологам, обращался к докторам в «Новинки». Мне сказали: «Саша, мы все лечим, но игроманию — нет». Я думаю, что это все-таки от воспитания идет. У нее в семье почти у всех с алкоголем проблемы. Сам я не пью вообще и ее сразу от этого дела отучил. И вот, наверное, эта зависимость в игры ушла. Казино, автоматы — это еще полбеды, она поиграла — и домой. А как начала онлайн играть — все, пропала. Теперь не надо никуда ехать, открываешь телефон — и проигрываешь все деньги, лежа на кровати. Говорят, лечить бесполезно, нужно просто махнуть рукой.

Работает дворником за 600 рублей и берется за любые подработки

По словам Александра, алименты его супруга не платит — накопилось уже 10 тыс. рублей долга. Когда в семье лишь один работающий взрослый и четверо детей, основной вопрос, который стоит на повестке, — где взять деньги. И мужчина пользуется любой возможностью, чтобы заработать.

— Вообще, я очень работящий человек по жизни, много лет провел на стройках: и дома строил, и фермы, постоянно был в командировках. Но сейчас на мне дети — на целый день я уехать не могу. Если их одних оставишь, завтра же придет опека и заберут в детский дом. Поэтому я устроился в наш дом культуры, работаю дворником и рабочим по зданию за 600 рублей. Целыми днями там не сижу, с утра все сделаю и ухожу домой, стараюсь искать подработки.

Летом семья никогда не пропускает сезон ягод. Как только в лесу появляется черника, отец берет в охапку детей и ездит с ними в лес. За день семья легко может собрать 10-литровое ведро. Если учесть, что в начале сезона черника продавалась по 10—15 рублей за полулитровую баночку, получается очень даже неплохой заработок.

— Вот сейчас поздновато для черники, таких плантаций, чтобы ее можно было гребенкой собирать, уже нет, — с легким разочарованием говорит Александр, когда мы все-таки добираемся до леса. — А неделю назад мы и по 15—20 литров за день приносили. Заезжали потом на рынок в Чижовку и там продавали ягоды. Рублей по 200—300 за день можно было заработать.

— А дети — реальные помощники или просто оставить их негде?

— Конечно помогают. Долго в лесу мы не задерживаемся, как только надоедает им, я не уговариваю, сразу уезжаем домой. Но первые часы все стараются. Старший сын даже телефон себе с черники купил! Я, конечно, добавил немного, потому что телефон 400 рублей стоил. А вообще, у нас бо́льшая часть денег с ягод откладывается. Мы привыкли жить так, что каждая копеечка копится.

— А как же вкусняшки?

— Ой, это обязательно. После леса заезжаем в «Светофор», дети берут себе то, что любят: обычно чипсы, жвачки мягкие. А кто больше всех ягод собрал, тому премия! Только старший, Антон, смотрю, уже не хочет вкусняшки покупать, экономит. У него карточка привязана к моему счету, я ему говорю: «В городе ты можешь без моего разрешения тратить по 10 рублей». А он все равно звонит каждый раз и спрашивает, можно ли что-то купить. Андрюха тоже у нас «экономист»: недавно даю ему 3 рубля, говорю, иди и купи себе вкусненькое. И что вы думаете? Он купил пакет молока и батон, представляете? — со слезами на глазах рассказывает отец.

«Выживаем благодаря участку, который бесплатно отдал знакомый»

Помимо черники, семья в сезон ездит за голубикой и клюквой. Также дети собирают на продажу урожай черешни и садовой малины с участка, который Александру бесплатно дали знакомые.

— Человек не достроил дом и уехал. Зная наше положение, он отдал временно этот участок, чтобы мы за ним присматривали. И я вам скажу, что это для нас просто спасение. С одного дерева только черешни на 1000 рублей за лето мы собираем. Малину тоже продаем и для себя собираем — варим варенье. Картошку сажаем, свои помидоры, перцы, огурцы выращиваем — что-то закатываем, что-то продаем. Теплица, кстати, полностью на детях, они сами поливают тут все и подкармливают.

На участке Александр бывает по два раза в день — помимо огорода, он завел кур и козу. Пока не появился козленок, молока хватало на всю семью, еще и творог из него делали.

— Папа, козленок все выпил, не будет сегодня молока, — докладывает младшая Катя.

И правда, попытки подоить козу закончились неудачно. Зато дети нашли в загончике для кур два яйца и с гордостью продемонстрировали их нам. Будет из чего сегодня приготовить блины.

— Вообще, у нас основная еда — это блины. Мы их и с творогом делаем, и с мясом, и с капустой. Котлетное мясо недорогое покупаем — варим из него тушенку, потом едим и с макаронами, и с картошечкой. Пельмени лепим, сало делаем сами, потом в лес на перекус берем. Летом кабачки идут хорошо, зимой — консервация, варенье с теми же блинами. Если бы не участок, нам было бы сложнее, конечно.

«В месяц нужно 1700 рублей — тогда на все хватает»

Впереди сентябрь, и отцу предстоит собрать в школу четверых детей. Александр прикидывает: на каждого школьника ему нужно потратить рублей 500. Эти деньги он планирует заработать в колхозе, где со старшим сыном будет белить коровники.

— Расценки там — 20 копеек за «квадрат», а нам выделили несколько тысяч «квадратов». Сколько сделаем, столько и получим. Но, думаю, до конца августа несколько тысяч рублей заработаем. Остальных детей тоже с собой буду брать: там колхоз их покормит, будут играться рядом. Первые деньги потрачу на одежку, обувь, а остальное хочу отложить. Мне ведь еще за 20 «квадратов» квартиры надо заплатить, я все думаю, где эти деньги взять.

Вообще, на текущие расходы в месяц Александру надо примерно 1700 рублей— во всяком случае так было в прошлом году, когда семье платили довольно приличное социальное пособие.

— У меня зарплата — 600 рублей, пенсия — 350, и за счет того, что нам не хватало дохода до прожиточного минимума, мы получали 800 рублей социального пособия. И нормально выживали в прошлом году — хватало и на продукты, и на одежку, и на обувь. В этом году нам эту сумму пересчитали, включили в доход пособие за прошлый год. Теперь мы будем получать дополнительно только 229 рублей. Самое интересное, что если бы я документы на пособие подал в ноябре, а не в мае, то платили бы 800. Вы представляете, и никто мне об этом заранее не сказал, — удивляется мужчина.

Основные деньги в семье уходят на продукты и обувь — дорогую покупать не получается, а дешевая очень быстро снашивается, говорит Александр. На кружки и платные факультативы денег уже не хватает, приходится чередовать занятия: один месяц ходит заниматься Антон, второй — Вася. Была неприятная история с кружком по тхэквондо. По словам отца, ему пообещали, что он будет платить за двоих детей, а еще двоих возьмут заниматься бесплатно.

— А потом сказали, что надо платить по 50 рублей за каждого. Я говорю: подождите, сейчас получу зарплату и пенсию и все заплачу. Но они взяли и всех с тренировки прогнали. Нам так обидно было, больше не ходили туда. Хотя, конечно, детям на кружки хочется, ведь все сверстники ходят.

Рассказывая о тратах, Александр не раз повторяет слово «выживать» — именно так сейчас сложились обстоятельства. При этом он уверен, что выкрутится: и детей в школу соберет, и квартиру построит. Опять же на помощь всегда готовы прийти старшие дети.

— Машину, на которой мы ездим в лес и на дачу, мне, например, отдала дочка от первого брака. Она очень помогает и выручает. Даже с бывшей женой у меня отличные отношения, она брала мою Катьку на месяц к себе отдыхать. И мальчишки тоже просились к бабушке Тане, — рассказывает Александр.

Что по-настоящему тревожит мужчину, так это его возраст. Он боится оставить детей одних раньше времени, поэтому старается держать себя в форме. Утро всегда начинает с зарядки — в доказательство прямо на участке белорус начинает отжиматься.

— И вот так 50 раз легко. На турнике подтягиваюсь 10—12 раз. Радует, что у меня родственники все жили долго, а мне стареть быстро никак нельзя, — смеется мужчина.

Александр говорит, что не чувствует себя на 66 лет — в том числе благодаря детям.

— Иду как-то вечером ноги мыть, а Вася бежит с тазиком: «Папа, отдохни, я помою, ты только полежи!» Очень меня это растрогало. Жалко, конечно, что дети без мамы растут, особенно за младших переживаю. Они только год назад перестали во сне ее звать. Я поэтому так долго не разводился, все думал, может, что изменится. Хотя если бы она взялась за ум, я бы снова все перечеркнул, лишь бы детям хорошо было, — рассуждает отец.

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