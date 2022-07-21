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Большинство российских военных хотят уволиться: идет массовый отказ от контрактов

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  • 21.07.2022, 9:15
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Большинство российских военных хотят уволиться: идет массовый отказ от контрактов

Командование ВСУ обнародовало данные о моральном состоянии оккупантов.

Большинство российских военных отказываются продлевать долгосрочные контракты, действие которых закончилось.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, в воинских частях Вооруженных сил Российской Федерации наблюдается тенденция по увольнению значительной части личного состава, которые проходили службу по краткосрочным контрактам. Также, большинство военнослужащих отказывается продлевать долгосрочные контракты, действие которых закончилось", - сказано в сообщении.

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