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Американские САУ Paladin эффектно уничтожают позиции врага

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  • 21.07.2022, 9:26
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Американские САУ Paladin эффектно уничтожают позиции врага

На что способно это оружие.

Самоходные артиллерийские установки М109 Paladin уже уничтожили немало российских оккупантов, ведь дают украинским защитникам возможность комбинировать боеприпасы, вести контрбатарейную борьбу и уничтожать врага на расстоянии до 30 километров, передает 24tv.ua.

Американские "Паладины" популярны во всем мире

САУ М109 Paladin является одной из самых популярных в США, хотя и разработана еще в 60-х годах прошлого века. Американские военные использовали это оружие практически во всех войнах, начиная с Вьетнамской. Сейчас оно эффективно показывает себя и в Украине.

Кроме того, М109 Paladin считаются самыми массовыми артиллерийскими системами в мире. Они стоят на вооружении 40 стран и имеют множество модификаций: как американских, так и тех государств, которые приобрели себе это вооружение.

В общем, разнообразных модификаций и улучшений по меньшей мере 11, и каждая из них имеет свою дальнобойность и характеристики. В этом выпуске "Оружия победы" мы рассказываем о базовой – американской версии М109 Paladin.

Где и как используют САУ М109 Paladin

"Паладин" имеет автоматизированную систему управления огнем, оптический прицел с 4-кратным зумом, панорамный прицел и компьютерные системы, помогающие в баллистических расчетах. Из вооружения здесь стандартный 12-миллиметровый пулемет, но благодаря универсальности САУ, можно установить разные пулеметы.

Цифровая система управления огнем отлично сочетается с башней, которая вращается на 360 градусов. В общем, М109 Paladin – это не дальнобойное оружие. Его следует использовать в сочетании с другими артиллерийскими орудиями.

К примеру, в то время, когда французские CAESAR или словацкие Zuzana 2 бьют на 40 километров, осуществляют контрбатарейную борьбу и уничтожают дальнобойные ударные системы рашистов, "Палладины" огнем поддерживают наступление пехоты и крушат укрепленные позиции врага.

На что способны М109 Paladin

М109 Paladin имеет гусеничную базу, благодаря которой может преодолевать препятствия, непосильные для большинства САУ на колесах. Одолевает наклоны в 30 градусов, а насыпи – в 60. Совершенно легко она может преодолеть полуметровую стену, почти 2 метровый ров, а при наличии дополнительного оборудования – даже метровый брод.

Современные системы этой артиллерийской установки позволяют ей определять положение пушки с помощью спутников. Благодаря этому М109 Paladin обменивается данными с центром управления огнем батареи в автоматическом режиме. Простыми словами, приехав на позицию, М109 Paladin будет готова к бою всего за 30 секунд.

Броня САУ защищает ее от пуль стрелкового оружия и осколков артиллерии – это стандартная броня для таких артиллерийских систем.

Тактико-технические характеристики САУ:

6 человек в экипаже – командир, водитель, наводчик, помощник и 2 заряжателя,

дальность стрельбы – 18 – 30 километров,

темп стрельбы – 3 – 6 выстрелов в минуту,

вес – 27,5 тонн,

максимальная скорость – 56 километров в час.

Новый выпуск программы "Оружие победы" на 24 канале: смотрите видео

Почему "Паладины" важны для Украины

Благодаря 155-му калибру в ВСУ точно не будет дефицита боеприпасов, ведь вся полученная Украиной артиллерия – натовского образца. Это означает, что припасы от "Цезарей", "Сюзаны 2" или М777 взаимозаменяемы.

Военные аналитики уверены, что именно "Палладины" станут качественными заменителями советских артиллерийских систем, которыми пользуются в ВСУ. Сбудутся ли эти прогнозы – станет ясно уже после победы Украины. Но уже сейчас можно утверждать, что М109 Paladin очень эффективно перемешивает врагов с землей.

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