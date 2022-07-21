В Польше появилась коллекционная банкнота, посвященная защите границы с Беларусью 21.07.2022, 9:31

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Как она выглядит.

Национальный банк Польши ввел в обращение коллекционную банкноту номиналом 20 злотых «Оборона польской восточной границы».

Всего таких банкнот будет выпущено 80 тысяч штук, их можно приобрести по цене 130 злотых. Тематически денежный знак соответствует выпущенной ранее коллекционной монете номиналом 10 злотых, выпущенной в январе.

На банкноте изображены силуэты польских военных, национальные символы, фрагменты карты и полицейский вертолет на фоне пейзажей востока Польши.

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