закрыть
21 июля 2022, четверг, 10:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Польше появилась коллекционная банкнота, посвященная защите границы с Беларусью

  • 21.07.2022, 9:31
  • 2,034
В Польше появилась коллекционная банкнота, посвященная защите границы с Беларусью

Как она выглядит.

Национальный банк Польши ввел в обращение коллекционную банкноту номиналом 20 злотых «Оборона польской восточной границы».

Всего таких банкнот будет выпущено 80 тысяч штук, их можно приобрести по цене 130 злотых. Тематически денежный знак соответствует выпущенной ранее коллекционной монете номиналом 10 злотых, выпущенной в январе.

На банкноте изображены силуэты польских военных, национальные символы, фрагменты карты и полицейский вертолет на фоне пейзажей востока Польши.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ожидает ли Россию военный бунт?
Ожидает ли Россию военный бунт? Ксения Кириллова
Стратегическое поражение Кремля
Стратегическое поражение Кремля Андрей Пионтковский
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип