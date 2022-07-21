В Китае в ресторане обнаружили следы динозавра, которым 100 миллионов лет 21.07.2022, 9:49

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Посетитель заметил странные углубления в полу.

Во внутреннем дворе китайского ресторана внимательный посетитель заметил странные углубления в полу — это оказались следы динозавра зауропода, жившего 100 миллионов лет назад.

Об этом сообщает CNN.

По словам палеонтолога и доцент Китайского университета геонаук Лиды Син, следы двух зауроподов были обнаружены в нескольких каменных ямах на юго-западе Китая.

Зауроподы, известные своими длинными шеями и хвостами, были самыми большими животными, когда-либо жившими на Земле. Они могли вырасти в высоту до 8 метров, и вероятно были такими тяжелыми, что земля сотрясалась при их ходьбе.

Отмечается, что в Сычуани было обнаружено много окаменелостей динозавров юрского периода, но окаменелостей мелового периода было найдено гораздо меньше. Хотя именно второй период характеризуется временем "процветания" динозавров.

По словам исследователей, стремительное развитие Китая в последние десятилетия усложнило палеонтологию — изучение древней жизни с помощью летописей окаменелостей.

До того, как место обнаружения следов древних животных стало рестораном, на нем размещалась птицеферма, а следы динозавров были засыпаны слоями грязи и песка, что защищало их от эрозии и атмосферных воздействий. Грязь убрали только около года назад, когда ресторан открылся. Владельцу понравился естественный вид неровного камня, поэтому он оставил его нетронутым, вместо того чтобы выравнивать цементом.

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