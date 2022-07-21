Минчане начали получать странные «извещения» о плате за коммуналку 3 21.07.2022, 9:59

3,384

Работников ЖКХ отправили по подъездам с наклейками.

На почтовые ящики минчан, у которых образовалась задолженность по коммуналке, наносят наклейки «Заплати за жилищно-коммунальные услуги» и «Должник». Об этом агентству «Минск-Новости» сообщила директор предприятия «Минсккоммунтеплосеть» Наталия Рощина.

Для борьбы с неплательщиками ЖКУ в Минске проводят широкую разъяснительную работу. Столичные коммунальники запускают социальные ролики на радиостанциях, размещают баннеры в торговых центрах, распространяют листовки в вагонах метро, отправляют должникам предупреждения.

— Кроме того, работники предприятия в свободное время обходят дома наших неплательщиков (списки предоставили в РСЦ) и наносят на их почтовые ящики наклейки «Заплати за жилищно-коммунальные услуги» и «Должник» без указания личных данных адресатов. И это имеет эффект. Так, в течение месяца мониторили один дом на проспекте Дзержинского: среди жителей было 19 должников, осталось четверо. Подавляющее большинство неплательщиков — люди трудоспособные, — рассказала Рощина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».