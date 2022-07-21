Беларусь на втором месте в европейском рейтинге алкогольной зависимости 7 21.07.2022, 10:09

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От алкоголизма страдает 18,8% белорусов.

Белорусы оказались на втором месте в рейтинге европейских стран, страдающих алкогольной зависимостью. По данным авторов исследования, от алкоголизма в Беларуси страдает 18,8% населения, пишет «Еврорадио».

Первое место заняли венгры, пишет местное издание Daily News Hungary. Здесь почти у четверти населения обнаружились проблемы с алкоголем. А на третьем месте в этом рейтинге — Латвия. Здесь, по данным исследователей, алкоголизм выявлен у 15,5% населения.

Соединённое королевство замыкает десятку стран Европы с самыми тревожными результатами. Авторы исследования говорят, что к тревожному всплеску уровня алкоголизма привела пандемия и изоляция. В частности, в Великобритании люди начали в больших количествах употреблять алкоголь дома.

Исследование проводила частная реабилитационная клиника Delamere. Авторы рейтинга ссылаются на открытые данные из World Population Review. Команда клиники обработала цифры, чтобы выявить, в каких европейских странах живёт больше всего людей, страдающих алкогольной зависимостью.

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