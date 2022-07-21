«Будет много сюрпризов»: у Зеленского заявили о переломе в ходе войны 2 21.07.2022, 10:15

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С фронта поступает много замечательных новостей.

В Офисе президента Украины говорят о предстоящем переломе в ходе войны, который ожидают к зиме.

Об этом написал в Telegram руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНИАН.

"Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов", - пообещал Ермак.

Он отметил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским чуть ли не ежедневно говорят "о HIMARS, гаубицах M777, системах ПВО, а еще об антироссийских санкциях. Его интересует эффективность оружия, чтобы делать максимум для увеличения поставок".

Ермак убеждает, что есть постоянная коммуникация с военным командованием и понимание того, что нужно армии для победы на тех или иных участках фронта.

"Мы говорим об успешном использовании на фронте нашей "Ольхи". Там есть много замечательных новостей", - отмечает он.

Ермак добавил, что с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном обсуждают, как ускорить поставки тяжелого вооружения. "Буду скоро снова говорить с ним о новом пакете военной помощи США. Ждем еще 4 HIMARS и не только. Важно сейчас не дать россиянам затянуть нас с войной в зиму",- подчеркнул Ермак.

При этом он подчеркнул, что президент Украины настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы освободить территории как можно скорее.

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