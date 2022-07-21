В Беларуси вводятся серьезные изменения для ИП 2 21.07.2022, 10:16

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Нововведения затронут трудоустроенных предпринимателей.

Трудоустроенные индивидуальные предприниматели с 2023 года будут обязаны платить обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения. Об этом говорится в законе № 193−3 от 18 июля «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования». Документ 21 июля был опубликован на Национальном правовом интернет-портале, пишет zerkalo.io.

Норма принята «в целях повышения уровня социальной защищенности физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы в бюджет фонда», пишет пресс-служба Минтруда. При этом учитывалось то, что ИП получили право уплачивать такие взносы только за периоды осуществления деятельности.

В самом законе изменена статья 13, которая определяет категории лиц, уплачивающих взносы в добровольном порядке. Ранее сюда входили ипэшники, «которые одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности состоят в трудовых отношениях, отношениях, основанных на членстве (участии) в юридических лицах любых организационно-правовых форм; являются собственниками имущества (участниками, членами, учредителями) юридических лиц и выполняют функции руководителей этих юридических лиц и за которых в соответствии с законодательством уплачиваются обязательные страховые взносы». Теперь эта формулировка исключена.

В добровольном порядке уплачивать взносы в ФСЗН смогут только ИП, «которые одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности являются получателями пенсий; имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; получают общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование в дневной форме получения образования».

Кроме того для субъектов хозяйствования, работники которых будут участвовать в добровольной дополнительной накопительной пенсии с 1 октября 2022 года вводится новый вид пенсионного страхования — добровольная дополнительная накопительная пенсия. Данный вид пенсионного страхования предусматривает участие государства в формировании индивидуальных накоплений работающими гражданами для будущей дополнительной пенсии.

Для урегулирования законодательства в части, касающейся финансового участия государства в добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии, закон предусматривает нормы по снижению размера взносов в бюджет фонда для субъектов хозяйствования, в отношении работников которые участвуют в накоплении дополнительной пенсии. Данные средства (до 3%) перенаправляются на именной страховой счет работника, открытый в РУСП «Стравита».

Для физлиц

Начиная с 2023 года для физических лиц, осуществляющих деятельность, не относящуюся к предпринимательской, внедряется новый принцип налогообложения — вводится налог на профессиональный доход.

Ключевой особенностью данного налога является то, что он будет включать обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения страны и тем самым формировать будущие пенсионные права плательщиков налога на профессиональных доход.

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