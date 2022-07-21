Унижение пройдено: что получил Путин в Иране 21.07.2022, 10:33

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Российский диктатор отправился в Тегеран в роли просящего.

Владимир Путин, посетил Иран, где провел переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и двусторонние переговоры с каждым из упомянутых лидеров. Он также встретился с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Последний публично поддержал вторжение РФ в Украину, обвинив во всем Запад. Несмотря на заявление аятоллы, в Иране Путин испытал унижение. Он приехал просить, в том числе и о военно-технической помощи – продаже беспилотников. Но даже если визит принесет нужный результат, иранские беспилотники вряд ли оправдают ожидания кремлевского лидера. Почему, разбирался "Апостроф".

Пойти на отчаянный шаг и поехать на поклон в Иран, Владимира Путина вынудил целый ряд проблем в обеспечении российской армии, которая завязла в Украине. Оказалось, что вооружений, которые необходимы для ведения современной войны, у россиян очень мало. В частности, это касается ударных беспилотников.

В распоряжении армии РФ оказался только один специализированный аппарат такого типа – "Иноходец"/"Орион", который и бросили в бой. Хотя он прошел обкатку в Сирии в условиях противодействия систем РЭБ и ПВО, его эффективность оказалась крайне низкой. Несмотря на то, что "Орион" демонстрировался вместе с обширным арсеналом различных управляемых бомб и противотанковых управляемых ракет, многие из них все еще находятся на стадии разработки (и, учитывая санкции, вряд ли будут доведены до серийного производства). В ходе испытаний в Сирии "Орион" использовал только неуправляемое вооружение, например, бомбы ОФАБ-100-120. Вероятно их же (а также КАБ-20) применяли в ходе боев в Украине.

В Украине также отмечены попытки использовать вооруженные варианты БПЛА "Форпост (лицензионная копия израильского IAI Searcher) и "Орлан-10". На имеющихся видео от пропагандистских каналов можно увидеть только использование бомб мелкого калибра, которые показали низкую эффективность. Так, в Сети гуляет ролик, где экипаж "Форпост-Р" не смог поразить стоящую БМП-2 бомбой КАБ-20. Более или менее успешно применяются барражирующие боеприпасы, они же дроны-камикадзе, хотя и тут не все гладко.

В общем, к июлю 2022 года, когда в распоряжении ВСУ появились средства огневого воздействия дальнего действия (прежде всего речь идет о высокоточных реактивных системах залпового огня HIMARS и M270), российское командование задумалось о нейтрализации этой угрозы. Одним из вариантов могла бы стать организация круглосуточного патрулирования в воздухе с возможностью нанесения удара по выявленной цели. И такое под силу либо пилотируемой, либо беспилотной авиации.

Однако "подвешивать" над территорией Украины пункт воздушного наблюдения типа А-50 или Ил-22 оказалось не лучшим вариантом – в ходе войны, как минимум, один Ил-22 был поврежден украинскими истребителями. Остался только вариант массированного использования ударных беспилотников с большой продолжительностью полета. Тем более, что такой вариант был достаточно успешно применен азербайджанской армией в ходе Второй Карабахской войны 2020 года.

Но реализации такого варианта мешает отсутствие достаточного количества ударных дронов, которые просто невозможно произвести достаточно быстро – хотя информация о том, что россияне пытаются ускорить производство те же "Иноходцев" есть. Поэтому стал прорабатываться вариант массовой закупки таких аппаратов за рубежом. Однако вариантов не так уж и много – в мире ударные машины производят только США, Израиль, Турция, Китай и Иран. По понятным причинам, первые три страны отпадают автоматически, Китай, несмотря на пророссийскую риторику в СМИ, от военных поставок в Россию воздерживается. Остается только Иран, с которым за время войны в Сирии у Кремля сложились неплохие отношения. Например, для ударов по сирийской территории российская авиация использовала иранские аэродромы.

И вот буквально на днях американское агентство CNN сообщило, что за последний месяц российские военные, как минимум дважды, посещали аэродром Кашан к югу от Тегерана, чтобы ознакомиться с боевыми возможностями иранских беспилотников. По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, а также данным со спутников, россиян интересуют два аппарата – Shahed-191 и Shahed-129.

Выбор вполне очевиден – тот же Shahed-129 является "рабочей лошадкой" авиации КСИР, отработан в производстве (впервые был представлен в сентябре 2012 года). И самое главное – по сути это копия достаточно удачного израильского Hermes-450, который в свое время потерпел аварию в Иране.

При размахе крыла в 16 метров и длине 8 метров он может нести до 400 кг полезной нагрузки — четыре бомбы с лазерным наведением Sadid-345. Причем это фактически противотанковая ракета Toophan (копия американского BGM-71A TOW) без двигателя и компонентов тросового наведения массой 34 кг. Максимальная высота полета составляет 7300 м, дальность полета — 3400 км, радиус боевого применения — 1700 км. Двигатель — весьма распространённый австрийский Rotax 914 мощностью в 100 л. с. Такой же стоит и на американском БПЛА MQ-1 Predator, и на все том же "Иноходце".

Shahed-191 тоже не оригинальная разработка – это, фактически, клон американского RQ-170 Sentinel, захваченного в 2011 году. Несмотря на наличие реактивного двигателя, его характеристики более скромные, чем у Shahed-129. Автономность всего 4,5 часа, радиус боевого применения – до 450 км. Основное вооружение – две бомбы Sadid-342 – вариант все той ракеты Toophan с телевизионным наведением.

При этом упоминания о возможности боевой работы ночью (а именно тогда, в основном, наносят удары HIMARS) в доступных источниках нет – и вообще достоверной информации из Ирана ввиду общей закрытости страны очень и очень мало.

Несмотря на то, что Али Хаменеи публично поддержал вторжение РФ в Украину, обвинив во всем Запад, визит Путина в Иран вряд ли можно назвать успешным. Прямое следствие провала визита – истерические заявления о переговорах с Киевом. Нельзя также не отметить инцидент во время встречи с Эрдоганом, когда турецкий лидер заставил Путина стоя ждать своего появления.

Но даже если унижение Путина, в итоге, окажется результативным и Россия сможет заполучить иранские беспилотники – они вряд ли изменят расклад сил в Украине. В силу того, что Иран уже 40 лет находится под западными санкциями, местные специалисты часто вынуждены модернизировать технику 1950 – 60-х годов, пафосно называя это современными образцами. Чего стоит история, когда иранцы построили картонный макет истребителя пятого поколения.

Вероятно, иранские беспилотники также имеют массу проблем, о которых пока мало известно. Более технологически продвинутый Китай, например, до сих пор борется с "детскими болезнями" своего флагмана – Wing Loong. Те же пакистанцы в свое время публиковали отчеты, из которых следовало, что отказ антенн спутниковой связи или топливного насоса – вообще самая простая проблема у этих машин. В итоге Иордания продала их через два года после покупки, а Нигерия, Марокко и Туркменистан так намучились с эксплуатацией, что были вынуждены приобрести турецкие "Байрактары". Можно себе представить технологический уровень иранских аппаратов.

В целом если россияне решатся (или уже решились) купить иранские аппараты, то ничего кроме вороха проблем в эксплуатации они не получат. Вряд ли они будут эффективны в условиях организованного противодействия с земли, ведь до этого весь их боевой опыт ограничивался ударами по слабо защищенным объектам "Исламского государства" в Сирии.

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