«Живем без итальянских макарон» 21.07.2022, 10:36

Что белорусы перестали покупать с подорожанием и исчезновением некоторых товаров?

Согласно июньской статистике, цены за год выросли на 17,6%. Вместе с тем определенные товары, к которым привыкли люди, вообще исчезли с полок, отмечают читатели «Нашай Нівы» , и им пришлось искать замену.

«Исчезли украинские кетчупы «Чумак»

Наталья с мужем — из Минска. После начала войны в Украине они отметили для себя исчезновение из магазинов любимого кофе в зернах и стирального порошка.

«Стиральный порошок Persil покупали только производства Германия или Польша со Словакией. Сейчас его просто нет. Есть российский вариант, но у него низкое качество: он сбивается в комки в машинке и хуже отстирывает.

Что касается кофе, то мы всегда покупали арабику Paulig. Теперь если и ухватишь ее, то за 42,99 рубля за килограмм (раньше мы брали зерно за 19—21 рубль). Поэтому мы следим за ценами в доставке «яМигом» или онлайн-дискаунтере eMall и покупаем любую арабику, которая хотя бы до 40 рублей», — комментирует Наталья.

Заметила женщина и исчезновение любимых украинских кетчупов «Чумак»:

«Мы перешли на российские, но они на вкус хуже: более жидкие, много соли».

Доход семьи — около 1 600 рублей на двоих, муж с женой отмечают, что общие расходы на продукты после войны у них выросли на 20% и приводит пример с макаронами: «Раньше 450 граммов брали, в среднем, по 1,90, а сейчас отдаем больше трех рублей».

За мясом семья ездит исключительно на рынок в Ждановичи.

«А одежду сейчас совсем не покупаем: дорого и выбора что-то нет (особенно это касается обуви). Поэтому ждем возможности сделать визы и поехать за границу, чтобы обновить гардероб», — делится планами собеседница.

«Сложно найти молоко в тетрапаках»

Еще одна минчанка Наталья жалуется на то, что стало сложно найти в Минске молоко в тетрапаках.

«Например, была вчера в «Гиппо» на Рокоссовского. Из тетрапаков стояло несколько «Славянских традиций», молока, и почти все. Оставшаяся молочка — в пластиковых пакетах и бутылках. Для меня это проблема: я покупаю молоко сразу на месяц, и именно в тетрапаках оно лучше хранилось. Теперь даже не знаю, что делать: бывает, что молоко в такой таре отсутствует в гиперах вообще».

С проблемой столкнулась и сестра женщины:

«Она не может приобрести наполнитель для кошачьего лотка Fresh Step, который покупали раньше. Его попросту нет в зоомагазинах».

На еду и бытовую химию у Натальи в месяц уходит около 1 500 белорусских рублей. Женщина замечает, что еще до войны разовый поход в магазин обходился ей в 65 рублей, сейчас она отдает минимум 80.

«Простой пример с автоматическим освежителем для воздуха Glade. В конце зимы я покупала его приблизительно за 12 рублей, а вчера обратила внимание, что он уже около 18».

«Почти исключили из потребления йогурты и сырки»

Елена с мужем и детьми живет в Борисове. В семье — трое детей. Старшая дочь получает платное образование в БГУИР (стоит около четырех тысяч рублей в год). Доход на пять человек — 3 200 рублей, и если до войны, по признанию героини, они могли позволить себе приобретать с зарплаты 300—400 долларов, чтобы откладывать, то сейчас тратят все полученные деньги.

В связи с подорожанием некоторых продуктов пришлось пересмотреть свои покупки.

«Мы совсем перестали покупать, например, итальянские макароны в сегодняшних условиях: в разных местах они стоят от 4 до 8 рублей, а закупаемся мы и в «Грине», и в «Виталюре», и в «Евроопте», и в других магазинах. Мы никогда не смотрели на марку, просто поняли, что вот сегодня нам макароны из Италии не по карману. Почти исключили из употребления йогурты и сырки: они тоже сильно подорожали. Сейчас я пеку детям сырники».

Елена рассказывает, что большинство основных продуктов они принципиально ищут на скидках: «Сыр белорусского производства «Голландский» — чтобы не дороже 14 рублей за килограмм (я просто психологически не могу заплатить за него даже 17, если зарплата осталась прежней и совсем недавно мы отдавали за то же 10 рублей)».

Из сладкого детям Елена покупает летом мороженое и фрукты.

«За сладостями, в основном, отправляемся в «Грошык». Те же бананы там три рубля, а в «Виталюре» — около пяти. Я не знаю, как живут люди с меньшим доходом», — задается вопросом собеседница.

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