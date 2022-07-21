закрыть
21 июля 2022, четверг, 10:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Офисе президента Украины обсуждают лишение гражданства олигарха Коломойского

  • 21.07.2022, 10:37
В Офисе президента Украины обсуждают лишение гражданства олигарха Коломойского
Игорь Коломойский

Также гражданства могут лишить Корбана и Рабиновича.

Президент Украина Владимир Зеленский может лишить гражданства олигарха Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича, — об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, Офисе президента Украины и «Слуге народа».

УП пишет, что не смогла получить официального подтверждения информации, что указы уже подписаны. Журналисты обратились к политикам за комментарием.

Бизнесмен и политик Геннадий Корбан сейчас возглавляет центр территориальной обороны Днепра. Вадим Рабинович, народный депутат от запрещенной в Украине ОПЗЖ, до начала полномасштабной войны уехал в Израиль. В марте он утверждал, что «ищет возможность вернуться». Бизнесмен Игорь Коломойский, по последним данным, находится в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ожидает ли Россию военный бунт?
Ожидает ли Россию военный бунт? Ксения Кириллова
Стратегическое поражение Кремля
Стратегическое поражение Кремля Андрей Пионтковский
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип