В Офисе президента Украины обсуждают лишение гражданства олигарха Коломойского 21.07.2022, 10:37

Игорь Коломойский

Также гражданства могут лишить Корбана и Рабиновича.

Президент Украина Владимир Зеленский может лишить гражданства олигарха Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича, — об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, Офисе президента Украины и «Слуге народа».

УП пишет, что не смогла получить официального подтверждения информации, что указы уже подписаны. Журналисты обратились к политикам за комментарием.

Бизнесмен и политик Геннадий Корбан сейчас возглавляет центр территориальной обороны Днепра. Вадим Рабинович, народный депутат от запрещенной в Украине ОПЗЖ, до начала полномасштабной войны уехал в Израиль. В марте он утверждал, что «ищет возможность вернуться». Бизнесмен Игорь Коломойский, по последним данным, находится в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».