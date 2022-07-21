«Аренда упала в десятки раз» 9 21.07.2022, 10:49

6,592

Что происходит в торговом центре, который строила компания Чижа.

Пару недель назад на Realt вышел репортаж про ТРЦ «Арена-сити», который почти 10 лет назад строила компания Юрия Чижа. Несколько месяцев назад в ТРЦ сменилась управляющая компания — «Парагис» заменили на созданную Белагропромбанком под это проект компанию «А-Сити». Арендаторы, с которыми общался Realt, жаловались на высокую аренду, неудобный режим работы и отсутствие посетителей. После выхода материала в редакцию написали представители «А-Сити», чтобы обозначить свою позицию.

— Особенно нас затронули претензии к высокой аренде, — говорят в администрации «А-Сити». — У нас уникальная ситуация, которая отличается от всех ТЦ: аренда у некоторых объектов упала в десятки раз.

«Про «Арену-сити» всегда пишут негативно»

Торгово-развлекательному центру «Арена Сити» на проспекте Победителей почти 10 лет. В 2013 году его построила компания Юрия Чижа «Трайпл». Она же им и управляла. Но в 2016-м году по договору обратного лизинга ТРЦ перешел к «Белагропромбанку», который финансировал стройку. Однако по факту управляла торговым центром подконтрольная семье Чижа компания «Простор-Трейд».

В середине 2019 года, когда «Белагропромбанк» сменил лизингополучателя, торговый центр перешел под управление компании «Парагис», связанной с бизнесменом Андреем Шихлиным. Он известен тем, что открыл в Минске франчайзинговые бутики MaxMara, Armani Collezioni.

— В качестве управляющей компании в ТРЦ мы пришли 11 марта. «А-Сити» — организация, действительно созданная Белагропромбанком специально под этот проект. Но важно понимать, что пришли работать не сотрудники банка, сюда пригласили квалифицированных специалистов с опытом работы, в том числе в коммерческой недвижимости. Знаем, что арендаторы боялись: «Вот придут банкиры, а у них другое понимание бизнеса». Но сейчас они удивлены: «Подходы совершенно не банковские, а коммерческие».

«Про «Арену-сити» всегда писали негативно, но мы хотим эту ситуацию кардинально изменить, — говорят в администрации ТЦ.

—С этим ТРЦ всегда связано что-то негативное: то обрушение потолков, то паркинг дорогой, всегда она «пустая и не понятно, на кого рассчитана». Мы хотим привести ТЦ в порядок в плане эстетики. Отремонтировать все то, что должно работать для удобства посетителей, наполнить центр нужными торговыми объектами. В какой-то момент в банке решили, что нужно создавать свою управляющую компанию, которой можно высказывать свои пожелания, а потом спрашивать за их реализацию. Сегодня у нас хороший контакт с банком, результаты нашей работы уже видны. Впервые за многие годы банку удалось зарабатывать на этом объекте, несмотря на то, что аренда упала в разы.

— Какие задачи ставили перед вами?

— У предыдущей компании был более коммерческий подход, у нас нет задачи зарабатывать сверхприбыль. Наша задача — привести в порядок ТЦ и наполнить его хорошим арендаторами.

— Расскажите немного конкретнее.

— Здание ТРЦ было в неприглядном состоянии. Даже в плане чистоты. Первым делом мы собрали конкурсные предложения от клининговых компаний, выбрали лучшую с опытом работы в ТЦ, и уже в первые пару недель здесь стало заметно чище, о чем нам постоянно говорят арендаторы. Во-вторых, мы столкнулись с тем, что в «Арена-сити» годами не делали ремонт. Здесь периодически не работали лифты и эскалаторы, текла крыша в атриуме, стояли ведра, собирающие дождевую воду, мы с апреля активно ведем восстановление всех важных механизмов в ТЦ. Также были проблемы с парковкой — она очень дорогая. Бесплатно только первый час, а потом каждый час два рубля. Сейчас уже второй месяц паркинг у нас работает бесплатно. К зиме мы планируем установить современные паркоматы и сделать удобную тарификацию, а пока пускай посетители нашего ТЦ пользуются бесплатной парковкой.

— С какими еще сложностями столкнулись?

— Предыдущее руководство расслабило арендаторов. Возможно, так сказалась пандемия. Мы столкнулись с проблемой, что не соблюдается режим работы ТЦ. Но это же нонсенс — вы приходите в ТЦ, а там один магазин открыт, другой закрыт. Нам сегодня приходится переубеждать арендаторов соблюдать режим ТЦ, потому что есть нарекания со стороны посетителей.

Если есть согласованный режим, то должна быть какая-то дисциплина. Мы будем мониторить ситуацию и, возможно, сократим график работы до 21.00. Но тогда уже до этого времени будем требовать работать все магазины, чтобы покупатель смог прийти без пяти девять и знать, что его ждут.

— Давайте вернемся к аренде. Какая ставка в «Арена-сити»?

— Ставка аренды у нас 16 рублей за квадратный метр — это касается и островов, и магазинов, и тех, кто предоставляет услуги. Раньше у островов была аренда 100−150 евро за «квадрат». Банк решил поддержать старых арендаторов и привлечь новые интересные объекты.

— Это временная мера?

— Да, пока лето, переходный период, непростая экономическая ситуация. Потом будем обсуждать, садиться за стол и договариваться.

— Изначально ТРЦ строился для Дроздов…

— Наверное, было ошибкой ориентироваться именно на Дрозды. Да, поселок элитный, красивые дома, но он небольшой. Мы сейчас будем смещать акцент на современный «Лебяжий». Дорогой сегмент бутиков рассчитан на узкий круг людей, а обычной одежды и обуви, товаров для дома посетителям нашего ТЦ не хватает. У нас постоянно спрашивают бытовую технику, товары для дома, белорусские бренды. Будем потихоньку уходить от этой «элитности». Кстати, к нам часто приходят туристы из России, Литвы, Польши, тк рядом много санаториев. Они спрашивают «Элему», Mark Formelle, Serge и других. Мы хотим пригласить эти бренды, а также популярные магазины Vdom — товары для дома, «Электросила». Люди хотели бы видеть и бренды масс-маркета, но их, к сожалению, мы не можем себе позволить из-за небольшой площади магазинов.

Пока наш центр больше популярен в плане развлечений. Наши посетители любят бильярдный клуб, у нас есть прекрасный кинотеатр, детский развлекательный клуб «Карамелька», батутная арена, необычный аттракцион «Тарзанка», фитнес-центр, который работает 24 часа. Планируем открыть еще больше развлечений. В общем, уже и так есть не мало интересных объектов для посещения.

— А что с фудкортом?

— Мы приняли то, что нам досталось в наследство от предыдущих управляющих, и нам надо выживать и создавать что-то новое в этих условиях. Например, имея сегодня на первом этаже, прямо у входа KFC, непросто привлечь людей на фудкорт. Но приходится нивелировать ситуацию: KFC — интересный объект, и мы приглашаем арендаторов в зону фудкорта с другим ассортиментом. Также, у нас появились несколько новых арендаторов в числе которых новый ресторан суши Ajia, а буквально на днях открылся магазин премиального алкоголя «Biнны дом». Это уже не на фудкорте, а в зоне, которая была менее посещаемая в нашем ТЦ. Чтобы привлечь туда посетителей, мы для удобства перенесли банкоматы и инфокиоски. И это действительно сработало.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».