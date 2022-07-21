ВСУ на Харьковщине уничтожили роту оккупантов из Калининградской области РФ 4 21.07.2022, 10:51

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Теперь их сослуживцы отказываются ехать в Украину.

Украинские защитники уничтожили в Харьковской области роту российских оккупантов из Калининградской области. Успешную операцию провели в рамках контрнаступления.

Об этом сообщает в Facebook журналист Роман Цимбалюк. По его данным, это произошло 19 июля.

"Силы обороны Украины проводят успешные контрнаступательные действия на отдельных участках фронта. Была уничтожена рота 9 мотострелкового полка (в/ч 88771, Советск, Калининградская обл.) 18 мотострелковой дивизии Балтийского флота", – поделился он.

Потери составили: 35 военнослужащих РФ погибли, более 53 ранены.

Отметим, воинская часть №88771 фигурирует в списке подразделений, где военнослужащие массово отказываются ехать воевать в Украину. Видимо, понимают, что их ждет та же участь, что и роту на Харьковщине.

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