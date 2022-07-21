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Британская разведка назвала ближайшую цель наступления российских войск на Донбассе

  • 21.07.2022, 11:03
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Британская разведка назвала ближайшую цель наступления российских войск на Донбассе

Она находится в 50 км к северо-востоку от Донецка.

Российские силы продолжает предпринимать небольшие атаки вдоль линии фронта на Донбассе. Армия России приближаются ко второй по величине тепловой электростанции Украины Углегорской, в 50 км к северо-востоку от Донецка.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Россия отдает приоритет захвату критически важной национальной инфраструктуры, такой как электростанции.

По данным британской разведки, российская армия попытается прорваться к Углегорской ТЭС, а также набрать обороты на южном участке своего продвижения к ключевым городам Краматорск и Славянск.

Ранее британская разведка сообщала, что российская армия после захвата Лисичанска продвигается в сторону Славянска. Ближайшими целями станут Северск и Бахмут.

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