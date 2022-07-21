Дешевле уже не будет? 21.07.2022, 10:58

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Что с курсами валют в Беларуси сегодня.

Может ли доллар в Беларуси опуститься ниже отметки в 2,5 рубля? Судя по тому, как идут торги в последние недели, это вполне реально. Евро тоже бьет все возможные рекорды. Смотрим, что нового происходит на Белорусской валютно-фондовой бирже, пишет onliner.by.

Сегодня что-то пошло не так, и доллар с утра подорожал на 0,88 копейки, теперь он стоит 2,5152 белорусского рубля.

Евро добавил 0,76 копейки, поднявшись до 2,5708 белорусского рубля.

Российский рубль слегка подешевел — на 0,65 копейки, сотня оценивается в 4,5712 белорусского рубля.

Напомним, вчера доллар подешевел на 1,57 копейки — до 2,5064 белорусского рубля. Евро скинул 1,02 копейки и продавался по 2,6750 белорусского рубля. Российский рубль прибавил 5,36 копейки — сотня стоила 4,5777 белорусского рубля.

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