Самолетам «Белавиа», которые попадали в авиакатастрофы, разрешили полеты в Россию 4 21.07.2022, 11:14

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иллюстрационное фото charter97.org

Ранее РФ и другие страны запретила полеты Boeing 737 MAX.

Самолету «Белавиа» Boeing 737 MAX разрешили выполнять полеты в Россию. Об этом сообщил российскому информационному агентству Беларусь директор департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский.

— Мы запустили этот самолет, который у нас простаивал. Он сейчас начнет летать, у него прекрасный бизнес-класс, он новый, абсолютно безопасный, — пояснил Сикорский.

На прошлой неделе в «Белавиа» заявляли, что это судно пока не может выполнять рейсы за пределы Беларуси. Оно поддерживается в состоянии летной годности, экипажи готовятся. По словам Сикорского, авиационные службы провели все необходимые технические работы.

— Поэтому это действительно это для нас хорошее подспорье, — сказал глава белорусского департамента.

Напомним, Россия и другие страны запретила полеты Boeing 737 MAX (модификации 8 и 9) весной 2019 года после двух авиакатастроф с участием этих самолетов за несколько месяцев.

Первая произошла в октябре 2018 года с бортом индонезийской Lion Air, в результате погибли 189 человек. Вторая — в марте 2019 года, тогда разбился самолет Ethiopian Airlines, погибли 157 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях причиной падения лайнеров стал сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе.

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