Экс-преподаватель БГУ стал победителем международного конкурса NASA 1 21.07.2022, 11:25

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Александр Поплавский

Сейчас белорус проживает в Кракове.

Бывший старший преподаватель кафедры теоретической физики и астрономии физического факультета БГУ Александр Поплавский занял второе место в конкурсе, которое организовывало NASA. Он получил 15 тысяч долларов за подготовку одного из лучших решений, помогающих космическому агентству США прогнозировать распространение сейсмических явлений, сообщает wyborcza.pl.

Разработанное Александром для конкурса решение основано на нескольких алгоритмах машинного обучения и позволяет достаточно точно прогнозировать сейсмические изменения.

Конкурс Shock Propagation Prediction Challenge от NASA направлен на поиск решений по прогнозированию распространения сейсмической активности через спутники.

Конкурсантам со всего мира было дано четыре месяца на завершение своих работ. Участники были из разных профессиональных сфер, включая экспертов в области машинного обучения, разработки программного обеспечения, науки о данных, научных исследований и других областей науки. Всего было подано 49 заявок. Из них было выбрано четыре самых лучших решений. Первое место заняла команда ученых из Венгрии. Второе место занял Александр Поплавский.

В статье польского издания Александра Поплавского называют жителем Кракова. Однако еще несколько лет назад он был старшим преподавателем кафедры теоретической физики и астрономии физического факультета БГУ, а также преподавателем астрономии Лицея БГУ.

Он участвовал в одном из эфиров телеканала СТВ, где рассказывал о солнцестоянии и самой короткой ночи в году с точки зрения науки.

Также в 2014 году про него писала газета «Звязда», когда Александр занимался подготовкой белорусской команды школьников для участия в международной олимпиаде по астрономии и астрофизике.

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