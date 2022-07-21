Генеральские перестановки: о чем говорят имена командующих российскими группировками в Украине? 21.07.2022, 11:34

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После визита Шойгу на Донбасс появилась новая информация.

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку сил "Запад", участвующую во вторжении в Украину, и представил ее командующего - генерал-лейтенанта Андрея Сычевого. До этого оборонное ведомство уже называло имена командующих трех других группировок, передает ВВС.

Что еще мы знаем о структуре российских войск в Украине и перестановках в их командовании?

Судя по названным фамилиям, с начала вторжения в Украину успели смениться командующие трех из четырех существующих в России военных округов, из войск которых сейчас и формируются соответствующие группировки.

По итогам своего визита Шойгу, как сообщили в министерстве, "дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника".

Группировка "Запад"

Судя по этому пресс-релизу, группировка "Запад" действует на территории приграничных с Украиной российских регионов, должна бороться с продолжающимися обстрелами российских регионов, а также помогать войскам, которые штурмовали украинские позиции в Луганской области и продолжают готовить наступление на Славянск с Изюмского направления в Харьковской области.

Генерал-лейтенант Сычевой, который теперь командует этой группировкой, попал под персональные санкции Европейского союза через несколько дней после начала российского вторжения.

До августа 2014 года он командовал 2-й мотострелковой Таманской дивизией, затем был начальником штабов в 5-й и 8-й армиях, а с февраля 2019 года уже командовал 8-й армией Южного военного округа.

Андрей Сычевой (слева) не часто появляется в фотолентах информагентств. На этом снимке 2016 года он - еще генерал-майор, руководит совместными российско-индийскими учениями "Индра-2016"

Судя по сегодняшнему заявлению министерства обороны, с недавних пор Андрей Сычевой повышен до командующего всем Западным военным округом России, сменив на этом посту генерал-полковника Александра Журавлева.

О такой кадровой перестановке эксперты Conflict Intelligence Team сообщали 27 июня, уточняя, что вместе с Журавлевым в отставку был отправлен и начальник штаба ЗВО генерал-лейтенант Алексей Завизьон.

Родственники нескольких военнослужащих, продолжающих принимать участие в боевых действиях, а также погибших на территории Украины или пропавших там без вести, сообщали Би-би-си об отставке командующего Западным военным округом, о которой им стало известно после того, как они начали обращаться в разные структуры, пытаясь уточнить судьбу своих близких.

По их данным, вместе с генералами от должности был отстранен и командир 25-й гвардейской мотострелковой бригады из Луги Ленинградской области полковник Андрей Архипов. Эта часть после начала российского вторжения принимала участие в боях за Харьков, где понесла значительные потери.

Как объяснили в военных инстанциях родственникам военнослужащих, причиной кадровых перестановок стал большой процент срочников, оказавшихся задействованными в боевых действиях именно в частях Западного военного округа.

Группировка "Восток"

Генерал-лейтенант Сычевой стал последним из четырех российских командующих, имена которых раскрыло министерство обороны.

18 июля ведомство сообщило, что командующим группировкой "Восток" является генерал-лейтенант Рустам Мурадов, до войны занимавший пост заместителя командующим Южным военным округом.

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов командовал российским контингентом миротворцев в Нагорном Карабахе

До Мурадова Восточным военным округом командовал генерал-полковник Александр Чуйко. Военнослужащие с Дальнего Востока понесли серьезные потери в первые месяцы войны, так что Бурятия на данный момент занимает второе место после Дагестана по количеству погибших из одного региона, стремительно догоняя эту северокавказскую республику.

Исследователи Би-би-си и "Медиазоны" (издание причислено российскими властями к "иноагентам"), ведущие подсчет погибших в Украине россиян по открытым данным, насчитали уже 223 убитых военнослужащих из Бурятии.

Зоной ответственности группировки "Восток", судя по тому что Шойгу поручил генералу "сделать приоритетным поражение средств большой дальности ВСУ, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми", является территория самопровозглашенной ДНР.

Генерал Мурадов воевал в Дагестане, когда туда в 1999 году вторглись чеченские боевики, участвовал в российской операции на территории Сирии, за что был награжден звездой "Героя России", был заместителем командующего Южным военным округом, а с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года командовал российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, где участвовал в армяно-азербайджанских переговорах по вопросу обмена пленными.

Группировки "Юг" и "Центр"

В конце июня министерство обороны РФ назвало имена первых двух российских командующих в Украине, сообщив, что группировками "Центр" и "Юг" командуют генерал-полковник Александр Лапин и генерал армии Сергей Суровикин.

Командующий Центральным военным округом Лапин, судя по всему, остается единственным генералом, сохранившим за собой свой округ. В конце марта он наградил медалью собственного сына, который командует танковым полком из Подмосковья и участвовал в провалившемся наступлении на Чернигов.

Расследование Би-би-си об этом неординарном поступке командующего никак не повредило его офицерской карьере, а после того как российские войска сумели почти целиком захватить территорию Луганской области, президент Владимир Путин присвоил Лапину звание "Героя России".

В марте генерал-полковник Александр Лапин наградил своего сына-танкиста

лавком воздушно-космических сил России генерал Суровикин на южном направлении, судя по всему, сменил командующего Южным военным округом генерала Александра Дворникова.

Весной Дворникова называли командующим всем российским вторжением в Украину, но в конце мая-начале июня британская разведка сообщила о его отстранении от руководства операцией, а потом об этом начали писать и все крупные мировые СМИ.

Дворников был отстранен от командования одновременно с полной сменой командования российских воздушно-десантных войск. Но если главкома ВДВ Анатолия Сердюкова отстранили из-за высоких потерь почти во всех дивизиях этого рода войск, то к Дворникову вопросы могли возникнуть из-за потерь в считавшейся одной из самых боеспособных 58-й армии, принимавшей участие в войне с Грузией в 2008 году.

Судя по многочисленным перехватам, которые публикует Служба безопасности Украины, к началу лета от боеспособных соединений 58-й армии оставалось не очень много.

Главком же ВКС Суровикин - один из самых известных и медийных российских генералов. Слава пришла к нему более 30 лет назад, когда колонна БМП, которой он управлял, зашла в Москву по приказу ГКЧП - именно тогда погибли Дмитрий Комарь, Илья Ключевский и Владимир Усов. Суровикин попал на несколько месяцев под стражу, но затем был освобожден по приказу президента Бориса Ельцина.

В середине 90-х Суровикин был еще раз судим за продажу оружия, но сумел доказать, что его подставили, так что судимость была погашена. В 2008-2010 годах он был начальником Главного оперативного управления Генерального штаба, в 2012-м создавал военную полицию, в 2017-м был командующим российской группировкой в Сирии, после чего его назначили главкомом ВКС России.

Будет ли группировка «Cевер»?

На данный момент количество российских группировок, принимающих участие в вторжении на территорию Украины, соответствует количеству военных округов в стране.

В России в начале правления Владимира Путина было шесть военных округов и Калининградский особый район. Но за 22 "путинских" года эта система несколько раз видоизменялась.

С 1 сентября 2010 года число военных округов в России было сокращено до пяти. С 1 декабря того же года - до четырех. С 5 июня 2020 года в России действуют Западный, Южный, Восточный и Центральный военные округа и в качестве отдельного военного округа существует Северный флот, выведенный из состава ЗВО.

Войска Северного флота также участвуют в вторжении, а в Черное море перед началом войны были переброшены несколько больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов.

После тяжелых потерь, которые под Харьковом понесла 200-я отдельная мотострелковая бригада из Печенги Мурманской области, моряков Северного флота убеждали переподписывать контракты и переходить с кораблей в сухопутные войска для участия в боевых действиях, рассказывали Би-би-си моряки двух БДК, находящихся сейчас в Черном море, но большого энтузиазма среди военнослужащих эти предложения не вызвали.

К какой из четырех группировок присоединили военнослужащих Северного флота, достоверных данных нет, но и ждать появления отдельной группировки "Север", пока идут боевые действия, вряд ли стоит.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев поддерживает инициативы по созданию именных батальонов "Ангара" для участия в войне, но в силу своей специализации продолжает командовать учениями в Баренцевом море, а не принимает непосредственного участия в российском вторжении.

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