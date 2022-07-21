Брестские экологи бьют тревогу 5 21.07.2022, 11:34

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В городе собираются строить новый асфальтобетонный завод.

В Бресте собираются строить новый асфальтобетонный завод.

Организация «Экодом» получила замечания на отчет об оценке воздействия на окружающую среду от эколога.

Согласно мнению эксперта, «без внесения изменения в проектную документацию в части снижения уровня выброса загрязняющих веществ данный объект на рассматриваемой территории не может быть расположен».

До 22 июля у брестчан еще есть возможность организовать публичные обсуждения оффлайн.

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