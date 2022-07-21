Politico: Китай пытается откреститься от «партнерства» с Россией

Politico: Китай пытается откреститься от «партнерства» с Россией2
- 21.07.2022, 11:39
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Посол КНР в США сделал важное заявление.
Посол Китая в США Цинь Ган попытался опровергнуть заявления из февральской совместной декларации Китая и России о "безграничном" партнерстве.
Об этом сообщает издание Politico.
Посол предположил, что на фоне нападения Москвы на Украину произошло "непонимание" китайско-российских отношений.
Выступая на Форуме безопасности Института Аспена, посол Цинь Ган вспомнил о февральском заявлении, в котором две страны выступили против расширения НАТО и заявили, что "нет запрещенных сфер сотрудничества".
"Китайско-российские отношения понимают неправильно. Китайско-российские отношения - это не союз", - сказал он.
Цинь Ган сказал, что Китай не заинтересован в "конфронтации", добавив, что и Россия, и Китай разделяют общее неприятие "менталитета холодной войны".
Посол отказался называть войну России против Украины вторжением, вместо этого назвав ее "кризисом".