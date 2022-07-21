В Беларуси валютчики меняют российские рубли на белорусские 4 21.07.2022, 11:47

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В Витебске задержали пенсионерку, которая провела такую «валютную операцию».

В Витебске задержали пенсионерку-валютчицу и ее клиента, сообщает МВД.

38-летний мужчина приобрел у пожилой женщины 65 000 российских рублей за 2 470 белорусских. Всего оперативниками была изъята сумма в эквиваленте 2306 долларов.

В отношении мужчины и пенсионерки составлены административные протоколы за нарушение установленного порядка проведения валютно-обменных операций.

Теперь им грозит штраф в размере от 1600 до 3200 рублей с конфискацией изъятых денег.

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