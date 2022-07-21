Cколько осталось Антоновскому мосту в Херсоне? 2 Сергей Марченко

21.07.2022, 11:51

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Разница в эффективности советского и НАТОвского оружия просто несопоставима.

Российский пропагандист показывает новые повреждения Антоновского моста в Херсоне. Говорят, это работают HIMARS.

Обратите внимание, как плотно прилетело в цель. Воронки от ракет на расстоянии одного метра друг от друга! Невероятно! Это просто фантастика!

Говорят, в мост по трассе Одесса – Рени россияне выпустили уже 50 дорогих баллистических ракет и все без толку. Здесь картина диаметрально противоположна. С такой точностью ВСУ жить херсонскому мосту максимум несколько дней.

Разница в эффективности советского и НАТОвского оружия просто несопоставима.

Профессионализм ВСУ и скорость овладения высокотехнологичным оружием поражает. Вот почему мы выигрываем эту войну.

С каждой неделей западного оружия будет больше, опыта больше, мертвых оккупантов больше.

Сергей Марченко, «Фейсбук»

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