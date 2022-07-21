В Москве нашли мертвым генерала ФСБ РФ

В Москве нашли мертвым генерала ФСБ РФ14
- 21.07.2022, 11:57
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Рядом с телом нашли пистолет ТТ.
В Москве нашли мертвым отставного генерал-майора ФСБ РФ Евгения Лобачева, сообщают российские СМИ со ссылкой на источник.
20 июля супруга Лобачева обратилась в полицию, заявив, что ее 76-летний муж ушел на прогулку и не вернулся. Тело ветерана ФСБ обнаружили минувшим вечером на лестничной клетке в доме на Качалинской улице. Рядом лежал пистолет ТТ.
Напомним, ранее в Москве из наградного пистолета застрелился генерал-майор.