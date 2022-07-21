Хунта боится сахарного скачка 6 21.07.2022, 11:57

3,302

Меж тем, причины расти в цене у этого продукта имеются очень веские.

Ненадолго вернемся к ажиотажу с сахаром. Возник он не на пустом месте – и не с проста именно в Брестской области – там расположен один из сахарных комбинатов. И утечка о возможном подорожании произошла как раз оттуда. Надо сказать, что цена на сахар под жестким контролем – и в ближайшее время не должна вырасти, хотя предпосылки к этому все есть. Но хунта очень боится резких скачков на такие товары, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Меж тем, причины расти в цене имеются очень веские. Одна из них – крайне низкий прогноз урожая сахарной свеклы в текущем году. По некоторым оценкам, речь идет о падении более чем на 50 процентов, что ставит под угрозу всю отрасль.

Следом прилетела весть об увольнении директора Слуцкого сахарного комбината. Причина – та же: он тоже поднимал вопрос об урожае 2022 года, а также ко всему прочему провалил закупки сахарной свеклы за рубежом (да, проблемы с сырьем уже сейчас).

Ситуация в сахарной отрасли показывает, в какую задницу погружается даже такие производства, где никогда не было особых проблем. Те санкции, которые наложены, имеют разносторонний и порой очень неожиданный характер. Пережить их в моменте – можно. Но быть под ними длительное время крайне сложно.

Мы уже писали про проблему с зерном. Вот на днях у синепала вновь обсуждалась закупка фуражного зерна. Великое сельское хозяйство, которое строилось 28 лет, под угрозой обнуления: зерна нет, скот падает таким темпом, что привлекают уже даже прокуратуру, чтобы его остановить, с сахарной свеклой беда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».