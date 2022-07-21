Аналитик рассказал, где и как Путин прячет свои деньги 7 21.07.2022, 12:01

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Речь может идти о $250 миллиардах.

Российский диктатор Владимир Путин хранит свои накопления (сумма гигантская ‒ около 250 млрд долларов ‒ в валюте, золоте, драгоценных камнях) в странах, откуда невозможна выдача. Такую информацию озвучил известный российский политический аналитик Валерий Соловей в интервью каналу "Власть и Влащенко".

"То, что у него есть, находится в физическом виде в хранилище. Это не обязательно банковское хранилище, там уже никто средства не держит. У него хранится в тоннах наличная валюта. Путин доверяет наличной валюте. Он хранит ее в чем-то похожем на поддоны. Тонны этой валюты. Десятки тонн, как и золота", – сказал он.

Соловей категорически убежден, что российский диктатор Путин ‒ самый богатый человек на планете Земля.

"Ему где-то раз в месяц приносят отчет, сколько составляет его состояние. Там часть, конечно, в ценных бумагах, но он им не доверяет. Всего это не менее четверти триллиона долларов. Большая часть – это драгоценные камни, тонны слитков, тонны валюты – хранится в некоторых странах, откуда выдачи нет и никогда не будет. Туда никто не полезет. Американцы сейчас ищут владельцев, на которых что-то записано. И кого-то найдут. В обмен на неприкосновенность сдадут номиналы. Но их не так много", – подытожил он.

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