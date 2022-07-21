Найден затерянный город Парфянского царства 21.07.2022, 12:06

Постройки, сохранившиеся до наших дней, предполагают военное использование.

Развалины античного города, предположительно, являлись Натунией, крупной горной крепостью королевства Адиабена, пишет «Хайтек».

Сотрудники Гейдельбергского университета в Германии и иракские археологи нашли в Курдистане на территории Ирака развалины древней крепости Рабана-Меркули. Согласно предварительной оценке ученых, она могла быть частью крупного королевского города Натуния. Он был частью королевства Адиабена, одного из вассалов Парфянского царства.

Горная крепость Рабана-Меркули примерно 2 000 лет назад простиралась на территории Месопотамии. В ходе нового исследования ученые узнали больше о структурах поселений и истории парфян, о которых на удивление мало данных, отмечают ученые. При этом они известны как довольно крупная держава.

Расположенная на юго-западных склонах горы Пирамагрун в массиве Загрос, каменная крепость Рабана-Меркули включает в себя не только почти четырехкилометровые укрепления, но и два небольших поселения, в честь которых она названа. Из-за высокого расположения картографирование этого места было возможно только с помощью дронов.

В рамках многочисленных раскопок международная группа исследователей смогла изучить археологические останки на месте. Постройки, сохранившиеся до наших дней, предполагают военное использование и включают в себя остатки нескольких прямоугольных зданий, которые, возможно, служили казармами.

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