В Слуцке ввели нелепую форму для школьников 8 21.07.2022, 12:09

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Учеников будут помечать специальными значками.

Пока споры родителей о введении отличительных элементов еще находятся в активной фазе, в слуцкой школе №11 уже рассказали, чем будут отличаться их учащиеся. Для мальчиков это галстук, для девочек — косынка. Для тех, кто не готов ходить в косынке и галстуке, есть запасной вариант — отличительные значки, пишет onliner.by.

Как заявлял ранее Минобр, концепция, которая должна вступить в силу в 2023 учебном году, предполагает «единообразие в рамках отдельной школы». При этом ученики уже в нынешнем году будут иметь какой-то фирменный элемент, отличающий учебное заведение (при общем деловом стиле).

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