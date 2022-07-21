Украинские бойцы на Донбассе уничтожили с дрона наблюдательный пункт РФ 1 21.07.2022, 12:13

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Момент удара попал на видео.

Воины терробороны Вооруженных сил Украины продолжают отбивать вражеские войска РФ из Донетчины. Среди прочего, они уничтожили там передовой наблюдательный пункт оккупантов.

Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm. В его Telegram-канале опубликовано видео момента ликвидации базирования врага.

"На одном из передовых участков фронта в Донецкой области уничтожили передовой наблюдательный пункт российских оккупантов", – говорится в подписи к ролику.

Отмечается, что удары по базированию захватчиков нанесли военнослужащие 231-го батальона территориальной обороны ВСУ.

Для этого бойцы использовали беспилотник DJI с тепловизионной камерой для управления другим вооруженным БПЛА. Именно больший дрон развернул боеприпасы против вражеской цели, устроив захватчикам "фейерверк".

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