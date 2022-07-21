Белорусам стоит приготовиться к жаре 4 21.07.2022, 12:18

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Синоптики рассказали, как изменится погода.

В пятницу в Беларуси будет жаркая погода. В связи с этим синоптики объявили желтый уровень опасности, сообщает БелТА. Воздух днем прогреется до +25+30 градусов, а по западу страны — до +31+33 градусов.

Температура воздуха днем будет от +12 до + 17, а по западу — до +19 градусов. Осадков быть не должно, ожидается небольшая облачность. Ночью и утром местами возможен слабый туман.

Напомним, на сегодня синоптики также прогнозировали неблагоприятное погодное явление — грозы и усиление ветра порывами до 15-17 м/с. Такая непогода возможна днем в восточных регионах Беларуси.

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