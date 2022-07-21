В России волна смертей военных и топ-чиновников 2 21.07.2022, 12:24

2,938

О чьих смертях стало известно за последние месяцы?

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ РФ в отставке Евгения Лобачева.

Тело нашли на лестничной клетке в доме на Качалинской улице, рядом лежал пистолет ТТ. Накануне супруга Лобачева обратилась в полицию и заявила, что он вышел на прогулку и не вернулся.

Ранее попытку самоубийства, как пишет Telegram-канал «Утро Февраля», совершил полковник ФСО в отставке Вадим Зимин.

Кроме того в апреле скончался директор Службы внешней разведки Вячеслав Трубников.

Напомним, что на протяжении 2-х месяцев весны 2022 умерли как минимум 4 путинских топ-менеджера (Сергей Протосеня, экс-замглавы «Новатэка» - найден повешенным в Испании, Владислав Аваев, бывший вице-президент Газпромбанка, Александр Туляков, топ-менеджер по финансам и безопасности «Газпрома», найден повешенным,Леонид Шульман, руководитель департамента транспорта компании «Газпром Инвест»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».