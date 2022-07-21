Новый налог для белорусов: сколько собрали с огородников и грибников 1 21.07.2022, 12:27

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В МНС озвучили цифры.

В Беларуси с этого года ввели подоходный налог для тех, кто собирает и сдает за деньги грибы, ягоды и лекарственные растения. Но взимать этот сбор будут не со всех грибников и сборщиков ягод. Напомним, похожий налог ввели и для огородников. В Министерстве по налогам и сборам рассказали, сколько человек заплатили этот сбор, сообщает zerkalo.io.

Напомним, чиновники решили брать подоходный налог в 10% с доходов от продажи и сдачи лекарственных растений, ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей продукции. Его будут взимать в тех случаях, если при проверке расходов и доходов человек укажет, что приобрел имущество или сделал другие крупные покупки за деньги от сбора ягод и грибов. Но брать такой налог хотят с суммы, которая превысит 200 базовых величин (на сегодня это 6400 рублей).

Похожий сбор ввели с этого года и для огородников.

— В первом полугодии 10 человек заявили доходы, направленные на приобретение дорогостоящего имущества, полученные от продажи докорастущей продукции и продукции от реализации продукции с личного подсобного хозяйства (с суммы, превышающей 200 базовых величин за год). Общая сумма предъявленного им налога — 56,5 тысячи рублей, — сообщил начальник главного управления налогообложения физлиц МНС Андрей Ковалевский. — Не секрет, что во многих регионах действительно идет выращивание продукции на реализацию. Это огурцы в одном регионе, малина — в другом. И тоже не секрет, что именно с этих денег граждане могут позволить себе приобрести дорогостоящее имущество, транспортные средства.

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