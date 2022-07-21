В бой идут одни простаки 2 Виталий Гинзбург, kasparov.ru

21.07.2022, 12:33

1,910

Войной в РФ сейчас занимаются клоуны.

Абсолютное Зло в лице Путина представляет собой существенную угрозу для мира и стабильности. В этом никто не сомневается, и различные исследования и комментарии об этой посредственности психопатического типа появляются постоянно. Всех интересует масштаб максимальной угрозы, исходящей от него. Ничего не упрощая и не впадая в оптимизм, могу сказать, что ее ограничивают два существенных обстоятельства.

Во-первых, Запад, как мне представляется, уже недвусмысленно предупредил о возможных последствиях для него лично и для всего его Воре-патриотического окружения, насчитывающего, по моим оценкам, около 500 человек. Именно этим я объясняю, что ядерным шантажом сейчас занимаются клоуны. Отдельные из которых даже не входят в категорию Воре-патриотов.

Во-вторых, применение ядерного оружия, даже тактического, сопряжено с достаточно сложной технологией, которая не является пресловутой Красной кнопкой, а имеет немало ограничений, и в ней задействовано много людей, понимающих, что для них этот шаг исключает практически любые шансы на выживание.

Но в этой связи неоправданно недооценивается другая сторона угрозы, исходящая от путинского режима. Это катастрофически нарастающая всесторонняя деградация и, прежде всего, снижение уровня профессионализма на всех уровнях российского государства. Насколько профессиональной оказалась вторая армия мира, всем уже ясно. Как и то, насколько профессионально управление Россией в целом.

Но здесь наиболее опасны несколько аспектов.

1. Бесконтрольные и непрофессиональные спецслужбы.

Я не хочу повторять про многочисленные преступления против оппозиции, которые всем известны. Недавно вновь вспоминали жертв сбитого малайзийского Боинга. Россия, несмотря на пропагандистскую шумиху о своей непричастности, давно уже предприняла попытку урегулировать эту ситуацию деньгами. Купить родственников точно так же, как сегодня покупают жизни молодых солдат и офицеров за гробовые. Семьи жертв этого теракта отказались от путинских денег и потребовали открытого судебного процесса. Голландцы ведь нормальные люди, в отличие от россиян. Но именно этого Россия боится больше всего. Потому что в судебном процессе неизбежно раскроется ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ТАЙНА:

Организаторы этого преступления оказались троечниками в своем деле.

Лично у меня нет никаких сомнений, что им была поставлена задача сбить украинский военно-транспортный самолет. Но они оказались криворукими даже в таком деле. Если им была поставлена задача организовать провокацию и возложить ответственность за катастрофу на Украину, то они сделали все с точностью до наоборот.

В 2014 г., следуя своей иезуитской логике и исходя из сложной ситуации в ВСУ, в которых тогда оказалось немало предателей, они должны были сделать это совершенно другим способом, что сняло бы любые подозрения с России и могло бы иметь крайне негативные последствия для Украины. И в подтверждение этого они могли бы представить неопровержимые доказательства своей невиновности. Но они с самого начала подтвердили свою причастность к этому и крайний непрофессионализм на всех уровнях. От чекистов, занимавшихся планированием и сопровождением этой провокации, до боевого расчета, задействованного в ней и не сумевшего отличить цель ни по размеру, ни по параметрам полета.

2. Огромное количество оружия и боевой техники под управлением непрофессионалов.

На следующий день после годовщины вышеупомянутого теракта в небе над Луганской областью российские военнослужащие сбивают по ошибке свой самолет. Официальная версия — ошибка при отражении атаки ВСУ с применением РСЗО HIMARS. Сбит современный по российским меркам самолет Су-34, который оснащен системой радиолокационного опознавания "свой-чужой".

Где гарантия, что в условиях эскалации напряженности со стороны России и соответствующих ответных мер со стороны НАТО не произойдет подобный инцидент, но тогда по ошибке собьют иностранный самолет? Тем более что в условиях, когда в России имеется огромное количество явно избыточных сил и средств ПВО, которые требуют сложной и дорогостоящей боевой подготовки. И это при уровне российской коррупции. Я уже не говорю про количество и динамику авиационных происшествий и катастроф в ВКС и авиации ВМФ. Или характер потерь ВКС в Сирии. Кто в такой ситуации может гарантировать отсутствие инцидентов с российским ядерным оружием?

Думаю, что именно зная криворукость своих военных, на всякий случай закрыли для гражданской авиации все аэропорты и полетные зоны, находящиеся вблизи границы с Украиной.

3. Состояние и безопасность особо опасных, потенциально опасных и технически сложных объектов.

Российские войска только за время войны в Украине захватили две АЭС, обстреливали несколько особо опасных объектов в Харькове и Днепре, размещают вооружения на территории ЗАЭС и осуществляют полеты военных самолетов и пуски ракет в ее воздушном пространстве.

Я не говорю о том, что в районе боевых действий оказались крупные химические, энергетические предприятия и гидротехнические сооружения.

Про состояние подобных объектов в России, соблюдение правил их эксплуатации и техники безопасности в условиях российской коррупции говорить вообще не приходится. Тем более что именно сейчас в России осуществляются меры по освобождению от уплаты огромных штрафов (миллиарды долларов) для олигархов, близких к Путину.

4. Все объекты критической инфраструктуры находятся под личным контролем некомпетентных друзей Путина и его криминала.

Следует понимать, что большинство техногенных и природных катастроф в России — это следствие коррумпированного и НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО управления Россией.

Европа оценивает последствия лесных пожаров на площади 20 тысяч гектаров, а в прошлом году в России сгорели миллионы гектаров леса.

Причины в основном носят антропогенный характер, что в переводе на понятный язык означает браконьерство, ликвидацию ухода за лесами и служб охраны. Запад говорит о сокращении выбросов СО и инвестирует в это, а путинские "профи" сводят это на нет и еще "зарабатывают" на этом.

Российский непрофессионализм создает три вида рисков.

Глобальные — прежде всего за счет рукотворных масштабных катастроф.

Локальные — для иностранных граждан, туристов и экспатов, находящихся в России.

Локальные — для российских граждан.

Эти риски можно просчитать и понять тенденции к их нарастанию.

Я могу сказать только по личному опыту, что после краха путинского режима одной из самых больших статей расходов будут не инвестиции, не развитие, а ликвидация последствий бизнеса приближенных к Путину олигархов. Предстоит независимое обследование и доведение до нормативного состояния огромного количества объектов, прежде всего в Москве. Единственным способом их решения является демонтаж путинского режима. А самым простым и наиболее эффективным способом демонтажа этого режима является военная победа Украины.

PAIX À L'UKRAINE — это сегодняшний вариант глобального риск-менеджмента.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».