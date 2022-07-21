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Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России

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  • 21.07.2022, 12:36
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Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России

Какие ограничения в него вошли?

Совет Европейского союза утвердил седьмой пакет санкций против России за военное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

"Государства-члены согласились на наши усиленные, продленные санкции ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это сильный сигнал Москве: мы будем оказывать давление столько, сколько потребуется", - написала она.

Новый пакет санкций предусматривает эмбарго на импорт российского золота, ограничение против Сбербанка и расширение персональных санкций.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Евросоюз согласовал санкции против 48 физических лиц из России.

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