Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России 2 21.07.2022, 12:36

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Какие ограничения в него вошли?

Совет Европейского союза утвердил седьмой пакет санкций против России за военное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

"Государства-члены согласились на наши усиленные, продленные санкции ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это сильный сигнал Москве: мы будем оказывать давление столько, сколько потребуется", - написала она.

Новый пакет санкций предусматривает эмбарго на импорт российского золота, ограничение против Сбербанка и расширение персональных санкций.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Евросоюз согласовал санкции против 48 физических лиц из России.

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