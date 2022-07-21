Сколько стоит в Беларуси набор для первоклассника и что больше всего подорожало за год 21.07.2022, 12:39

Цены на некоторые канцтовары выросли в три раза.

До нового учебного года еще более месяца, но некоторые родители уже начинают покупать необходимые к школе вещи. Intex-press взял список канцелярских принадлежностей для первоклассника и посчитал, в какую сумму обойдется этот набор.

Журналисты отталкивались от минимального набора товаров, необходимых учащимся 1 класса, который опубликован на сайте управления по образованию Барановичского горисполкома. А за «покупками» (в списке оказалось 29 позиций) отправились по уже многолетней традиции в один из магазинов в центре города.

Из всех предложенных товаров выбирали самые бюджетные. Итоговая сумма за канцтовары составила 93,31 рубля.

Линейка подорожала почти в три раза

Сравнив цены на школьные товары с прошлогодними (брали одинаковые позиции), оказалось, что подорожало все.

В лидерах – обычная линейка на 20 см: цена на нее выросла в 2,8 раза (летом 2021 года она стоила 50 копеек). На втором месте цветные карандаши (12 цветов), которые за год подорожали в 2,7 раза. Затем следует веер согласных букв – в 2,2 раза, и ножницы с тупыми концами – в два раза.

Заключает ТОП-5 наиболее подорожавших школьных канцтоваров набор цветной бумаги: с лета прошлого года он вырос в цене в 1,9 раза – с 65 копеек до 1,25 рубля.

Стоимость школьных принадлежностей в одном из магазинов Барановичей, июль 2022 года (в руб.)

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